籌碼面偏多 台指期看漲

台股加權指數8日開高震盪，尾盤收高，最終以上漲249.95點，漲幅1.64％，收在15,463.95點，再創新高，成交金額為4,008.45億元，周線連10紅。

三大法人合計買超222.55億元，外資買超197.15億元、投信賣超9.31億元、自營商買超34.71億元。

台指期上漲228點至15,454點。價差方面，台指期轉為逆價差12.95點，電子期轉為逆價差0.9點，金融期逆價差擴至4.66點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,941口至2,428口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2,530口至15,326口。自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權主要布局，期貨仍屬大量淨多單布局。

近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4萬3,000餘口，買權賣權OI增量相當。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨指出，外資現貨連續買超，自營商選擇權中性偏空，月、周選偏多不變，整體籌碼面偏多格局。技術面目前在台積電持續走強領漲，以及台股量價齊揚下，短線台股仍屬創高階段。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，目前看好科技上游類股表現，加上外資元月歸隊，回補科技與大型權值股，推升半導體與IC設計相關類股表現，持續向上墊高。

台灣疫情控制得當，持續受惠轉單，加上今年因防疫所衍生新的需求，導致晶圓代工產能供應吃緊，交貨期拉長，加上原物料亦漲價，衍生電子零組件接連漲價，因此，電子業供應鏈仍處於上肥下瘦狀態。

周書玄表示，儘管國際疫情因冬季來臨又有擴大趨勢，但台灣相對防疫較為成功，持續受惠轉單效應。未來主要風險則應觀察疫情發展，以及拜登當選美國總統後接下來的中美貿易政策走向。