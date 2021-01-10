民主黨全面執政 美股創高

美國國會正式認證拜登勝選，加上民主黨掌握參議院和眾議院多數席次，確認了民主黨全面執政，政治上的不安定可望逐漸歸於平靜。而民主黨的全面執政，讓市場對更多財政刺激措施的前景期望升高，並樂觀看待股市，美股四大指數也同步創下歷史新高。

民主黨奪下國會兩院，全球經濟有機會藉由通貨再膨脹而得到緩解，也因此讓美國小型股及景氣循環股大漲。通貨再膨脹是政府為避免通貨緊縮，而採取刺激需求手段來穩定物價的措施。

在民主黨完全執政下，拜登將可大展拳腳執行政策目標，市場預期，民主黨可能推出額外的刺激政策，如地方政府援助、再延長發放失業救濟金及提高每人現金支票，更有市場經濟學家認為，拜登將會另外再推出約1兆美元的紓困方案，用以刺激經濟，股市也有望得到新的上漲動能，預期有利於工業、消費、能源、汽車及綠能等相關的產業受惠。

回到台股，因為新台幣近期強升下，顯示國際熱錢持續流入，對台股而言為資金活水，對行情的上漲，也有推波助瀾的效果。

就後勢觀察，美股短期仍維持強勢下，全球股市也會跟著受益，只要短期均線未跌破前，台股仍有機會震盪向上，目前須小心的風險是，部分歐美投資機構法人示警，美國股市的泡沫逐漸成形，再加上疫苗未大量普及前，全球仍壟罩在新冠肺炎的陰霾之下，投資人應小心股市波動加大的風險。

商品方面，投資人可靈活運用期交所發行的各國及台指期相關指數期貨商品。（華南期貨提供，李娟萍整理）