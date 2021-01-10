避險降溫 美元指數走跌

美元指數在避險需求降溫，聯準會（Fed）大舉印鈔的帶動下，2020年重貶超過6％，為2017年以來首度出現年減走勢。來到2021年依舊跌跌不休，6日盤中一度下探至89.42，改寫2018年4月以來最低紀錄，主要受到英歐談判順利、聯準會釋放寬鬆訊號，美債短端利率進一步下行所致。

此外，因市場預期民主黨贏得喬治亞州參議員決選而達成完全執政後，將推出更大規模振興措施，而增加美元貶值壓力。以美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據來看，美元淨空頭在連續五周上漲後，小幅跌至兩周低點。然而，在Fed極端寬鬆的立場，以及冒險情緒占主導地位的情況下，美元的前景仍處於看跌區間。

未來除關注聯準會寬鬆態度是否出現改變外，也須留意變種病毒發展，以及疫苗施打普及率，若疫情控制如預期則製造業補庫存循環期間，美元仍將流向全球，支持行情延續。

以技術面來看，美元指數持續落於所有均線之下，且短中長期均線呈現空頭排列，整體格局依舊偏弱，仍有再次探底的可能。

而美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所日圓兌美元匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供，李娟萍整理）