美國會確認拜登當選 台指期續漲

歷經川普支持者闖入國會大廈內的抗議行動後，美國國會終於在7日完成清點選舉人票，正式宣布拜登以270張選舉人票當選美國第46任總統，在參議院的補選上也由民主黨順利拿下，藍潮即將來襲，台指期7日夜盤小幅收紅。

美國勞動部7日也公布上周初請失業金人數達78.7萬人，皆優於前值與市場預估。隨美國總統大選塵埃落定，只待20日的就職典禮，市場焦點將逐步回到疫情與中美關係的發展上面，台灣期交所內的美股三大指數期貨7日皆小幅收漲，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報15點、5點與21點；英國富時100指數期貨則下跌69點，暫報6,764點。

台股方面，大盤7日續由權值股掌握多頭兵符，率領加權指數續創歷史新高，終場收在15,214點，漲點達230點，成交值為3,424億元，台指期目前走揚43點，暫以15,270點作收。

摩爾投顧分析師鐘崑禎認為，台積電本周的強勢上漲可能已提前反應14日法說會的利多，因此下周台積電法說會前後大盤或將出現較大幅度的震盪，建議投資人可將漲多股先逢高獲利了結。

期貨淨多單方面，外資7日大買台股164.53億元現貨，並反手加碼1,668口期貨空單，未平倉淨部位達1.28萬口淨空單。