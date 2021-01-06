油價又高潮了 爆美救頁岩油背後大陰謀

國際油價周二衝破50美元大關，為去（2020）年2月以來首見。但卻傳出陰謀論，因為專家揣測美國當局刻意低估頁岩油產量，來欺騙石油輸出國組織與盟國（OPEC+）持續減產，讓油價支撐在每桶50美元，以協助美國油企在疫情衝擊下度過難關。

OilPrice報導，美國能源署EIA公布最新報告指出，2019年美國原油每日平均產量為1220萬桶，2020年因疫情重創、日產量降到1130萬桶，預估今年產量與2020年相當。

諮詢機構PKVerleger能源經濟學家Verleger引述美國原油業高層說法，稱今明兩年美國原油產量將小幅成長，而EIA為了幫他們護航，刻意短報近幾個月的原油產量。

例如EIA估計2020年11月底美國原油產出為1100萬桶，低於PKVerleger機構預估的1240萬桶。

PKVerleger在去年12月報告中提到，EIA官員刻意縮水美國原油產量，藉此拉高油價，協助美國油商度過產業危機；另方面，卻讓OPEC+產油國遭到矇騙，同意減產來支撐油價，為美國原油增產打下根基。

沙烏地阿拉伯意外宣布將在2月、3月自願每日減產100萬桶，使其日產量降至 812.5萬桶，等同擴大OPEC+的減產力道，消息傳出後，激勵周二油價暴漲4.9%，收在49.93美元，盤中一度突破50美元整數關卡。

（中時新聞網 吳美觀）