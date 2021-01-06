藍潮來襲？ 台指期失守萬五關卡

美國喬治亞州2席參議員補選進入最終階段，全球矚目，民主黨已確定搶下其中1席，距離全面執政僅剩最後一哩路，對於20日即將上任的準美國總統拜登而言無疑是一大利好消息，然對股市而言卻並非好事，台指期6日夜盤率先回測14,900點支撐。

原先市場預期參議院將由共和黨取得過半席次，由此形成兩黨制衡局面，但如今期待似乎落空，民主黨若順利取得2席喬治亞州參議員位置，兩黨在參議院的席次將剛好各占50席，當平票時，即將上任的民主黨副總統將有決定性的一票，等同民主黨將能夠完成一黨執政，對於先前主張的加稅或科技巨頭分拆等政策也將更容易推行。

儘管美股6日尚未開盤，但台灣期交所內的美股三大指數期貨已提前反應，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報7點、0.5點與36點；反觀英國股市逆勢走揚，目前大漲183點，暫收6,763點。

台股方面，大盤6日早盤雖一度觸及15,197點，但隨後在民主黨贏面漸增下，法人提前在盤中進行調節，順勢爆出4,387億元歷史天量，終場小跌0.11％，以14,983點作收，台指期夜盤回測14,900點，跌點為7點。期貨淨多單方面，外資6日小賣台股1.48億元現貨，並同步加碼205口期貨空單，未平倉淨部位達1.11萬口淨空單。