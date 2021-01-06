1/6原物料期貨市場掃描

周二原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-市場不確定性增加 支撐紐約期金走揚

因美國喬治亞州參議院席次決選結果尚未出爐，而該結果會影響到未來財政刺激措施走向，增加市場不確定性，分析師表示，如民主黨拿下2個席次，拜登政府便更容易通過影響股市的法案，後市金價有望觸及2000美元。

再加上新冠疫情肆虐，確診數不斷提高，更出現多例變種病毒，以及美元於近2年低點徘徊，進而支撐期金價格走揚，為連續5個交易日上漲，另外白金跟鈀金皆漲逾4%。

周二(1/5)報價，2月黃金漲7.8美元，報每盎司1954.4美元，3月白銀漲0.28美元，報每盎司27.64美元，4月白金漲48.1美元，報每盎司1119.6美元，3月鈀金漲102.2美元，報每盎司2493.4美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-買盤進場 激勵LME期銅升至8年高點

因最大金屬消費國中國需求強勁，提振市場消費意願，吸引投資人買盤進場，激勵期銅升至8年高點，且美元兌一籃子貨幣走軟，進而提振銅價走勢；此外，LME銅庫存量顯示，期銅庫存降至逾3個月低點，令市場擔憂供給不足，亦拉抬期銅走升。

周二(1/5)報價，期銅上漲141.5美元，報每公噸8002美元；期錫上漲136美元，報每公噸21185美元；期鎳上漲278美元，報每公噸17682美元；期鋅上漲21美元，報每公噸2813美元；期鋁上漲9美元，報每公噸2040.5美元；期鉛上漲29.5美元，報每公噸2081美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-沙國減產 原油期貨反彈4.9％

據美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，截至1月1日當周，原油庫存減少170萬桶，優於分析師原先預期之減少130萬桶。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)達成共識，計畫2月原油產量將維持不變。儘管俄羅斯和哈薩克共和國決定微幅增產，然而沙烏地阿拉伯提出在2月自願減產100萬桶/日，這個減產力度將遠遠抵消俄羅斯和哈薩克共和國的合計增產7.5萬桶/日，激勵油價反彈。其中美國原油漲幅4.9%，倫敦原油漲幅4.9%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲2.31美元，報每桶49.93美元；2月熱燃油漲0.06美元，報每加侖1.52美元；2月RBOB汽油漲0.08美元，報每加侖1.45美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲2.51美元，報每桶53.60美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-市場態度樂觀 帶動紐約棉花期貨漲近2％

因美股表現不差，令市場抱持樂觀態度，加上美元疲弱，促使以美元計價棉花較為便宜，因此投資人預期棉花需求受到支撐，進而帶動其價格收漲近2%，且突破80美分。

周二(5日)美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨上漲1.75%，收盤每磅80.35美分；而5月棉花期貨上漲1.66%，報每磅81.01美分。

1月5日中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸15190元人民幣，較前一日上漲120元人民幣；庫存方面，截至1月4日，ICE登記庫存70847包，與前一日持平。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-運價增加 BDI指數漲逾3％

受海岬型船與巴拿馬型船運價增加逾500美元，帶動波羅的海乾散貨BDI指數創下自去年11月以來新高；此外，印度大力發展鋼鐵產業與中國煉鋼原料需求依然高漲，是推動運價的關鍵因素之一。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲44點，收1418點，漲幅3.2%；海岬型運費指數(BCI)上漲91點，收2099點，漲幅4.5%；其平均日租金為每艘17408美元，增加752美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲58點，收作1422點，漲幅4.3%，其平均日租金為每艘12801美元，增加529美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌6點，收作1022點，跌幅0.6%。

（商品行情網 王聖為 ）