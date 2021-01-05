1/5原物料期貨市場掃描

周一原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求強勁 拉抬紐約期金漲近3％

因近期歐美新冠肺炎確診數持續增加，住院率與死亡率仍在攀升，令市場預期美國政府會推行更多紓困政策，促使美元跌至近2年低點附近，增加黃金避險需求，拉抬期金價格漲約2.7%，突破1900美元大關，並登上近2個月高點，而白銀則漲逾3%。

分析師表示，通膨率回升、市場動盪與疫情影響，都有助於支撐金價，加上美國推行財政刺激政策，使美元整體疲弱，預估今年金價仍有上漲空間。

周一(1/4)報價，2月黃金漲51.5美元，報每盎司1946.6美元，3月白銀漲0.95美元，報每盎司27.36美元，4月白金跌7.7美元，報每盎司1071.5美元，3月鈀金跌62.6美元，報每盎司2391.2美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵LME期鎳大漲近5％

因印尼發生地震後，導致市場擔憂鎳供應中斷，進一步吸引投資人空頭回補，推升期鎳大漲近5%，並升至2周高點，另外，美元跌至近2年低點，以及中國和歐洲製造業活動穩健，進而提振市場消費信心，推升基本金屬期貨全漲，其中期銅升逾1.2%，至近8年高點，期錫漲逾3.5%，升至1年8個月高點。

周一(1/4)報價，期鎳上漲791美元，報每公噸17404美元；期錫上漲724美元，報每公噸21049美元；期鋅上漲41美元，報每公噸2792美元；期鋁上漲52美元，報每公噸2031.5美元；期銅上漲94.5美元，報每公噸7860.5美元；期鉛上漲57.5美元，報每公噸2051.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-會議未果 美油期貨跌近2％

由於石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)，未能針對2月起是否增加原油產量達成共識，因此決定擇期再行商議。據了解，由於新冠變種病毒的影響，沙烏地阿拉伯反對增產；而俄羅斯則以需求復甦為由帶頭呼籲提高產量，因此陷入談判僵局。

此外，美國即將進行喬治亞州參議員決選，這讓政治不確定性因素提高，同時美股標普500指數和道瓊斯工業指數也從高點回落，終場油價引發賣壓出籠；其中美國原油跌幅1.9%，倫敦原油跌幅1.4%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.90美元，報每桶47.62美元；2月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.46美元；2月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.37美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.71美元，報每桶51.09美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-美元走軟 帶動紐約棉花期貨上揚逾1％

受惠於美元跌至近2年低點附近，加上穀物市場銷售表現亮眼，令投資人預期棉花需求提高，進而帶動紐約棉花價格上揚逾1%，盤中一度觸及近2年高點。

周一(4日)美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨上漲1.09%，收盤每磅78.97美分；而5月棉花期貨上漲1.26%，報每磅79.69美分。

1月4日中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸15190元人民幣，較前一日上漲110元人民幣；庫存方面，截至12月31日，ICE登記庫存70847包，與前一日持平。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-需求樂觀 BDI指數呈揚

受供應趨緊以及需求旺盛的推動，中國煉鋼原料行情熱絡，亦帶動巴拿馬型船運價增加，海岬型運費指數BCI更是來到去年11月以來高點。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲8點，收1374點，漲幅0.6%；海岬型運費指數(BCI)上漲2點，收2008點，漲幅0.1%；其平均日租金為每艘16656美元，增加23美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲39點，收作1364點，漲幅3%，其平均日租金為每艘12272美元，增加346美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌11點，收作1028點，跌幅1.1%。

（商品行情網 王聖為 ）