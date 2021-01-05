台指期震盪向上 拚14,900大關

台指期5日以14,874點開出，雖盤中一度走跌，不過多頭攻勢仍在，拉抬指數由黑翻紅，最高來到14,925點，距離萬五大關更近一步，目前台指期暫報14,896點，上漲23點，力拚站穩14,900點整數關卡。

日盛投顧指出，新冠肺炎變種病毒持續在全球傳播，加上美喬治亞州補選在即拉高政治不確定性，導致美股4日四大指數全線收黑。道瓊工業指數收在30,223點，下跌1.25％；S&P500指數收在3,700點，跌幅1.48％；NASDAQ指數收在12,698點，跌幅1.47％；費城半導體指數收在2,783 點，下跌0.44％。

法人表示，從技術型態來看，大盤沿上升趨勢線推進，短均線維持向上多頭排列，形成量價齊揚格局。另月線角度而言，去年11、12月連續兩個月大漲千點以上，多方氣焰強勁。 研判在短均線未反轉前，對指數不用過度預設立場，建議順勢操作，且近期外資法人回補買盤大增，預期將可支撐大盤動能，操作建議上可聚焦法人買超股。

其他期貨商品交易部分，富櫃200期貨盤中下跌49點，暫報7,809點；臺灣永續期貨小漲6點，成交價為7,557點；臺灣生技期貨上漲12點，成交價4,174點；美國那斯達克100期貨下跌149點，暫報2,717點；英國富時100期貨則上漲87點，成交價為6,532點。