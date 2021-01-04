喬治亞州決選 台指期拚萬五

美國新年首周就將面對喬治亞州2席參議員的決選，該場選戰將攸關兩黨在參議院的多數黨地位，法人擔憂若由主張加稅的民主黨全面執政，勢必對美股造成一定影響。台指期4日夜盤雖沿續現貨漲勢，但在上攻萬五過程同樣緊盯美股變化。

在美股開盤前夕，歐股率先迎來2021年首個交易日，受惠英國脫歐協議的敲定及阿斯利康疫苗開始接種，抵銷嚴峻的新冠疫情發展，歐股4日全面走高，英國指數上漲2.82％外，台灣期交所內的英國富時100指數期貨同步大漲155點，暫收6,600點。

美股本周雖再度陷入政治風波，包含5日的喬治亞州參議員決選，以及6日參眾兩院召開聯席會議，以確認美國總統大選最後結果。台灣期交所內的美股三大指數期貨4日在現股開盤前夕全面走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報127點、17.5點與75點。

台股方面，大盤4日在外資買盤回籠下，同步創下4大新高紀錄，包括台股歷史第四大成交值、指數與市值雙創新高、外資持股比率首度突破45％、改寫外資新年第1個交易日買超金額等，加權指數盤中最高來到14,937點，終場收在14,902點，漲幅1.15％，台指期夜盤上漲60點，暫以14,932點作收。

期貨淨多單方面，外資4日大買台股247.68億元現貨，並反手加碼898口期貨空單，未平倉淨部位達1.02萬口淨空單。