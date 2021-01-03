台股萬五快了！分析師爆期貨業真實慘況

2020年台股封關收在14,732點再創歷史新高，全年大漲2,735點，若以3月股災谷底8,523點來算，更是狂漲6,209點。有分析師表示，以期貨一點200塊計算，6,000點價值120萬，只要閉著眼睛買進期貨，不考慮換倉都是大賺，但令人驚訝的是，從事期貨業朋友跟他說，年底同事「走了不少人」，還有不少客戶都「畢業」了。他覺得不可思議，認為這不是單一家公司個案，而是大部分期貨業都有的現象。

台股31日攻上14,732點，全年一整年累計漲幅達22.8％，但以3月19日低點8,523點來看，卻創歷年來最快自低點反彈並挑戰歷史新高的紀錄，漲幅更達69.7％。

去年上市公司總市值成長8.5兆元，外資持有上市股票占總市值約44.3％，仍是最大贏家，扣除外資持股部分，再以累計開戶人數1,117.4萬人計算，平均每位股民賺到約42萬元。

而外資在31日持續買超台股現貨56.98億元，並反手加碼2,789口期貨空單，仍有9,322口淨空單避險，技術面多頭並沒有改變。但小台散戶多空比高達-21.61%，其中空單比多單高出13,000口。

分析師陳相州表示，台股去年上漲超過2,700點，如果從3月最低點起算，更是超過6,000點。若以期貨一點200塊計算，6,000點價值120萬。「意味著在去年，只要閉著眼睛買進期貨，不考慮換倉的情況下，都是賺錢的，而且是大賺。」

但散戶真的有賺到錢嗎？陳相州說，「恰好相反」。他透露，一位期貨從業朋友告訴他，「年底同事『走了不少人』，自己手中的客戶也不少都『畢業』了」。他大感驚訝，認為這不是單一家公司個案，而是大部分期貨業都有的現象。

他指出，這麼好的行情，反而「畢業」了，原因在於去年散戶在期貨的部位，大部分時間都是「反向作空」的，尤其漲得越多、空的越用力，如此一來，漲不停的行情反而變成一種「惡夢」，越不甘心、越不信邪，受傷越慘重。

陳相州強調，這也是他不敢輕易介紹期貨商品的理由。「因為期貨是種高槓桿的衍生性商品，需要有很強的風險意識，不像股票方向錯了還可以「佛系投資」；但期貨只要一次做錯，很可能直接歸西成佛。」

（中時新聞網 吳美觀）

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