台股挑戰封關收紅盤 台指期震盪

台股迎來2020年最後1個交易日，受惠美股道瓊指數30日創歷史收盤新高，以及弱勢美元助長全球股市，配合新台幣匯率31日嘗試挑戰27字頭，大盤早盤開高，力拼以歷史新高價進行最後封關。

全球股市將因元旦假期休市一日，加上年底投資人逢高減碼觀望，股市交投同步轉淡，進入2021年後，歐美股市除關注疫苗的施打及疫情發展外，市場也在觀望美國新政府上任後，是否將推出大規模的財政援助或新政策，美國四大指數30日同步收紅後，台灣期交所內的美股三大指數期貨31日僅道瓊指數期貨沿續現股走勢，小漲15點，標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨則分別下跌4點與42點。

至於變種病毒爆發後，英國新增確診案例急遽增加，對醫療體系造成龐大壓力，28日單日確診更首度突破4萬大關，儘管英國政府30日核准阿利斯康疫苗緊急使用授權，英國指數30日仍向下走跌，台灣期交所內的英國富時100指數期貨31日暫收6,468點，跌點達95點。

台股方面，大盤31日開高後一路震盪，目前由紅翻黑，於平盤附近擺盪，顯見年底調節賣壓沉重，台指期緊跟大盤走勢，目前小跌4點，暫以14,632點作收。作為大盤領先指標的櫃買指數同樣開高走低，目前暫收184.18點，走跌0.03％，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自上漲0.85點與5點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別走揚6點及7點。