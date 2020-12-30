鼠錢鼠不盡 台指期拚收最高

儘管國際情勢持續紛擾，但包括疫情與紓困案皆出現對應解方，也讓市場恐慌情緒不致擴大，美元持續弱勢也助漲全球股市，台股30日在金融股、台塑四寶及晶圓雙雄等權值股領頭下，終場大漲215點，收在14,687點，台指期夜盤開高走高。

英國30日核准阿斯利康與牛津大學合作開發的新冠疫苗緊急授權，儘管該款疫苗遜於輝瑞、BNT及Moderna的逾九成平均有效性表現，但在運輸方面，阿斯利康疫苗僅需攝氏2～8度即可儲存，更利於大規模分發與運送。然歐股在漲多後因面臨獲利了結賣壓，台灣期交所內的英國富時100指數期貨目前小跌31點，收在6,532點。

美股焦點，美國國會將在明年元月3日屆滿，此前參議院多數黨領袖麥康諾表示，本周將率先著手處理選舉的公正性、大型科技企業的限制案，以及美國總統川普提出的2千美元個人現金支票提案。美股29日歷經回檔後，台灣期交所內的美股三大指數期貨30日在現股開盤前夕漲跌互見，道瓊指數期貨及標普500指數期貨分別下跌21點與5.5點，那斯達克指數期貨則小漲2點，暫收在12,896點。

台股方面，在資金行情拉抬、投信作帳、卡位元月行情等多方力道助攻下，配合外資買盤提前回籠，權值股領頭攻堅，加權指數30日盤中一度創下歷史新高14,695點，終場強彈逾200點，收在14,687點。距離封關僅剩1個交易日，台指期夜盤持續走高，目前上漲30點，暫以14,666點作收，力拼封關日收在年度最高點，喜迎金牛年來到。

期貨淨多單方面，外資30日轉買台股268.33億元現貨，並同步加碼3,053口期貨多單，未平倉淨部位達6,537口淨空單。