內資衝作帳 台股期現貨共歡慶

進入今年最後一周，臨近年底封關僅剩4個交易日，儘管外資還未結束長假回歸股市，但內資當道，衝刺最後績效，台股28日開盤後一路走高，順利突破前高14,427點，續創歷史新高價位，台指期同步收紅，大漲逾百點。

國際股市不確定烏雲逐漸散去，雖25日因聖誕節歐美股市休市一日，但英國與歐盟此前正式達成脫歐協議，30日英國將率先將協議送進立法機構表決，最快明年元月1日起就將完全實現獨立，台灣期交所內的英國富時100指數期貨28日續漲49點，收在6,500點。

根據外電報導，美國總統川普28日也已正式簽署9,000億美元的紓困法案及1.4兆美元的政府機構運作資金，讓市場原先最擔心的政府關門不致發生，台灣期交所內的美股三大指數期貨28日同步收紅，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報149點、23.75點、64點。

台股方面，國際股市好消息頻傳，內資以行動迎接金牛年，雖成交量能連4日萎縮，但在22日回測月線後，連4日反彈，28日更一舉躍過前高，目前暫收在14,444點，漲幅0.78％；台指期強彈102點，暫報14,406點。

櫃買指數同步大漲0.86點，暫收181.31點，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自上漲1.35點與38點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別走揚54點及19點。