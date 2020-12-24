英脫歐劇終 台指期喜迎平安夜

美股25日將因聖誕節休市一日，24日也將提前在台北時間凌晨2點收盤，此前股市將面臨兩項國際大事，包括英國與歐盟已達成協議，將在24日發表聲明；美國國會也將投票表決總統川普提出的2千美元個人援助支票案，台指期夜盤目前小幅走高，暫收14,266點。

英國在漁業方面作出讓步，未來5年半的過渡期內，歐盟船隻將可以進入英國水域捕魚，雙方正在敲定最後的協議內容，然後續英歐仍需在年底前讓該項協議通過立法機構的批准，台灣期交所內的英國富時100指數期貨目前走揚90點，暫以6,478點作收。

另外美國國會將就川普提出的個人補助方案進行表決，儘管通過的機率很低，但法人仍保持樂觀態度，一方持續觀望川普後續動作，一方認為這並不會構成問題，最終國會仍有機會以多數方式讓法案生效。台灣期交所內的美股三大指數期貨在現股開盤前夕漲跌互見，道瓊指數期貨及標普500指數期貨分別上漲238點與16.5點；那斯達克指數則走跌17點。

台股方面，外資進入聖誕假期，整體量能連兩日明顯萎縮，所幸下檔有月線強而有力的支撐，上檔又有新台幣匯率帶來的資金行情拉抬，大盤24日反彈57點，以14,280點作收，成功重返短期均線，台指期夜盤小漲25點。

期貨淨多單方面，外資24日小買台股30.1億元現貨，並同步加碼2,300口期貨多單，未平倉淨部位縮小至4,499口淨空單。