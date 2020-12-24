12/24原物料期貨市場掃描

周三原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元走軟 支撐紐約期金反彈

因美元走軟，加上投資者仍寄望美國政府推行進一步疫情紓困法案，進而支撐期金價格反彈，結束連續2日跌勢，不過因美國總統川普表示拒簽紓困法案的預算案，令金價漲勢受限。

分析師表示，短期內金價受到紓困法案影響，需要實施進一步紓困政策才能鞏固金價支撐點，另外市場亦關注英國脫歐的發展，如沒有完善貿易協定，可能影響國際市場動向。

周三(12/23)報價，2月黃金漲7.8美元，報每盎司1878.1美元，3月白銀漲0.38美元，報每盎司25.92美元，1月白金漲7.7美元，報每盎司1017.1美元，3月鈀金漲16美元，報每盎司2339.1美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-庫存下降 激勵LME期銅走升

因倫敦金屬交易所及上海期貨交易所的銅庫存不斷下降，其中上海期交所的庫存處於2011年以來低點，令市場擔憂供給不足，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期銅走升；此外，因美元兌一籃子貨幣走軟，提振市場對美元計價之金屬投資意願，進一步激勵基本金屬期貨走升。

周三(12/23)報價，期銅上漲97美元，報每公噸7843.5美元；期錫上漲33美元，報每公噸20033美元；期鎳上漲260美元，報每公噸16874美元；期鋅上漲44美元，報每公噸2819美元；期鋁上漲10.5美元，報每公噸2006美元；期鉛上漲8美元，報每公噸1972.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-刺激法案通過 原油期貨漲逾2％

據了解，美國已通過一項規模9000億美元的經濟刺激法案，將對多數美國民眾與孩童直接發放每人600美元現金，並針對中小企業提供2840億美元的薪資保護計劃(PPP)。這也是美國歷史上規模第二大的紓困計畫，僅次於今年3月通過的2.2兆美元。

此外，據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至12月18日當周，美國原油庫存減少56萬桶，終場提振油市反彈。其中美國原油漲幅2.3，倫敦原油漲幅2.2%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲1.1美元，報每桶48.12美元；1月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.50美元；1月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.38美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲1.12美元，報每桶51.20美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-美元疲軟 拉抬紐約棉花期貨收高逾1％

因美元走軟，加上美國農業部最新出口銷售數據顯示，較前4周提高約14%，因此提振市場樂觀情緒，拉抬棉花價格漲逾1%，為連續2日上漲。

周三(23日)美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨上漲1.76%，收盤每磅76.14美分；而5月棉花期貨上漲1.74%，報每磅76.74美分。

12月23日中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸14610元人民幣，較前一日下跌85元人民幣；庫存方面，截至12月22日，ICE登記庫存77326包，與前一日持平。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-運價續強 BDI指數續漲2.4％

受到海岬型船運價增加近950美元的激勵，抵銷了巴拿馬型船運價減少所帶來的損失，並同步帶動波羅的海乾散貨BDI指數上漲2.4%，來到今年12月份以來新高。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲32點，收1362點，漲幅2.4%；海岬型運費指數(BCI)上漲114點，收1979點，漲幅6.1%；其平均日租金為每艘16409美元，增加940美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌19點，收作1333點，跌幅1.4%，其平均日租金為每艘12001美元，減少168美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌1點，收作1047點，跌幅0.1%。

（商品行情網 王聖為 ）