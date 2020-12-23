美經濟數據來襲 台指期小幅走高

美國股市雖面臨紓困法案再次生變，以及傳出新冠疫情出現變異病毒株的利空，但勞工部23日公布上周初請失業金人數睽違3周再度下滑，達80.3萬人，優於預期與前值，激勵美股期貨與台指期夜盤23日雙雙走高。

儘管美國延宕數月的紓困法案終於通過國會大門，美國總統川普卻拒絕簽署，要求大幅提高個人紓困支票至2千美元，同時刪除部分內容，若川普遲遲不簽字，美國政府恐要面臨局部關門的窘境，勢必對社會與經濟造成嚴重影響，成為股市未來隱憂。

而以美國23日公布的經濟數據來看，除初請失業金人數出現好轉外，美國耐用品訂單月增率也超出預期，惟個人消費支出表現遜色，整體數據好壞參半。

台股期交所內的美股三大指數期貨23日風險情緒明顯好轉，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報156點、17.5點與30點；另外在英國發現新冠病毒存在變異病毒株後，促使多國與其切斷交通往來，但各國專家對於變異病毒株的影響力卻顯得相對樂觀，英國富時100指數期貨目前小跌3點，暫收6,385點。

台股方面，大盤23日雖小幅反彈45點，收在14,223點，但成交值大幅萎縮至2,214億元，隨國內傳出本土確診病例後，引發市場恐慌情緒，法人預期要消化此利空還需時間，但在資金行情支撐下，只要國內疫情沒有繼續擴大，多頭格局短時間內也還不至於發生明顯轉變，況且明年元月行情也即將到來，後市或可期待。台指期夜盤目前上漲30點，暫報14,144點。

期貨淨多單方面，外資23日小賣台股6.84億元現貨，並反手減碼1,072口期貨多單，未平倉淨部位擴大至6,799口淨空單。