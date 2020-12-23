巴西、澳洲閃邊 北京重招逼黑色期貨崩跌

隨著大陸經濟強勁復甦，原物料需求成為今年年末最後一批投資話題，尤其以目前大陸、澳洲之間的紛爭所熱議的鐵礦石、煤炭等黑色期貨，近來價格更是一路飆漲，大連商品交易所（簡稱大商所）20日晚間表示，為防止交易過熱，自22日起調升鐵礦砂期貨交易手續費，導致大陸A股、期貨22日遭雙殺。

鐵礦石價格與2011年2月觸及的193美元/噸歷史最高紀錄相比，僅相差不到10%，目前報價176.90美元/噸，已經創2011年9月以來最高，與年初相比翻漲一倍。

淡水河谷上周礦場發生工安意外，導致巴西從先前潰壩事故和疫情所致的交通運輸中斷的影響走出，增添新難度。巴西是全球最大鐵礦石出口國，澳洲則排名第二。

至於大陸近期在部分地區傳出限電，甚至是停電消息，有部分媒體指稱是這段期間北京當局與澳州政府的嫌隙加深，導致大陸用電所需的煤炭無法進口所致。事實上，主要歸因於北京的節能目標，以及今年冬天寒冷程度遠超於前幾年，加上從澳洲進口的動力煤僅占整體供煤約3%，澳洲所出產的鐵礦石也相當依賴大陸市場，所以將鐵礦石作為反制北京發動貿易戰，也難以執行。

據澳州官方數據顯示，2019至2020年期間，澳洲對陸出口的鐵礦石占其出口總量的87%，交易總額達1020億澳元（約778億美元）。加上大陸今年前10月生產的鋼材達10.8億噸、年增6.5%，作為生產原料的鐵礦石更是重點。不過，澳洲進入熱帶氣旋好發季節，將影響開採進度，加上與大陸紛爭還是影響價格波動，導致鐵礦石價格不斷被推升。

鐵礦砂價格遠遠超越鋼廠預期，中國鋼鐵工業協會（簡稱中鋼協）表示，在本月至15日為止，已經與巴西淡水河谷、澳洲必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)3大礦商開會，並與大陸的鋼鐵產業巨頭召開座談會，討論如何呼籲北京當局監管鐵礦砂炒作問題。

大商所也作出應對措施，為防止交易過熱，昨晚宣布，自22日起鐵礦砂期貨交易手續費標準調整為成交金額的萬分之1，此前為萬分之0.1。11月以來，大商所鐵礦砂期貨價格飆漲42.88％。截至本月18日，普氏62％鐵礦砂價格指數近3個月報價大漲31.11％。

大商所公告，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上，單日開倉量不得超過2,000手。此外，全球疫情再度出現一波高潮，讓原油需求面臨威脅，整個黑色期貨在22日出現大幅回檔，動力煤期貨午盤後打入跌停，鐵礦石期貨價格大跌近6%，大陸原油期貨跌破300人民幣關卡，跌幅達到6%。

黑色期貨崩跌，也引發陸股回調，22日收盤，上証指數收跌63.79點或1.86%、報在3,356.78點，再度失守3,400點關卡；深證成指下跌252.55點或1.79%、報在13,882.30點。

（中時新聞網 呂承哲）