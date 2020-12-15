12/15原物料期貨市場掃描

周一原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求削弱 拖累紐約期金挫至近2周低點

因美國開始推動接種新冠肺炎疫苗，激勵市場對經濟復甦的樂觀情緒，促使資金流向風險較高的資產，並削弱黃金避險需求，令期金價格走跌，並跌至近2周低點。

目前市場關注聯準會(Fed)即將開始為期兩日的會議，以瞭解接下來美國的貨幣政策，期望從中預測近期黃金走勢。

周一(12/14)報價，2月黃金跌11.5美元，報每盎司1832.1美元，3月白銀跌0.04美元，報每盎司24.05美元，1月白金跌6.2美元，報每盎司1015.6美元，3月鈀金跌14.2美元，報每盎司2318.9美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵LME基本金屬期貨普漲

因美國開始接種冠狀病毒(COVID-19)疫苗，市場認為對全球經濟成長提供助益，可望拉抬金屬需求回升，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬期貨普漲；分析師表示，英國脫歐貿易協議恐破局，致市場擔憂拖累金屬需求，短期內各基本金屬走勢恐承壓。

周一(12/14)報價，期錫上漲325美元，報每公噸19750美元；期鎳上漲306美元，報每公噸17590美元；期鋅上漲41美元，報每公噸2836美元；期鋁上漲24.5美元，報每公噸2047美元；期銅下跌21.5美元，報每公噸7751美元；期鉛下跌33.5美元，報每公噸2029美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-疫苗接種展開 美油期貨上漲0.9％

美國首批新冠疫苗已陸續出貨，並成為繼英國後，第2個開始施打新冠疫苗的國家。目前美國已開始實施接種前置作業，預計在本周結束前，將會有290萬劑疫苗分送至全美636個地點。

然而石油輸出國組織(OPEC)，調降了對明年全球石油需求成長的預期，降低35萬桶/日，來到每日590萬桶。OPEC表示，由於新冠疫情的影響，2021年全球石油需求的反彈速度將慢於原先的預期，這也趨緩了終場油價漲勢；其中美國原油漲幅0.9%，倫敦原油漲幅0.6%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.42美元，報每桶46.99美元；1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.45美元；1月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.32美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.32美元，報每桶50.29美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-市場情緒樂觀 帶動周一紐約棉花收高

因美國正式推行新冠肺炎疫苗，因此提振投資人對經濟復甦的樂觀情緒，市場預期棉花需求會增加，令紐約棉花價格收高，盤中曾觸及近1年多高點；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨上漲0.8%，收盤每磅74.67美分；而5月棉花期貨上漲0.83%，報每磅75.51美分。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-需求激勵 BDI指數上漲2％

受到海岬型船運價增加近400美元的影響，加上中國電廠庫存回補需求釋放，帶動煤炭採購意願增強，巴拿馬型船運價同步增加近180美元，使得波羅的海乾散貨BDI指數來到自11月4日以來新高。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲24點，收1235點，漲幅2%；海岬型運費指數(BCI)上漲47點，收1481點，漲幅3.3%；其平均日租金為每艘12282美元，增加393美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲20點，收作1485點，漲幅1.4%，其平均日租金為每艘13362美元，增加179美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲7點，收作1038點，漲幅0.7%。

（商品行情網 王聖為 ）