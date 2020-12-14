紓困案重燃希望 台指期觀望

美國紓困案陷入僵局許久， 兩黨部分議員為加速國會通過，將9,080億美元的紓困法案拆分為二，刪除1,600億美元分歧較為嚴重的援助條款，期望在涉及支助小型企業及失業人群的7,480億美元部分能盡速過關，台指期14日夜盤反應則略顯平淡。

除紓困案加速進展，美國食品藥物監督管理署（FDA）11日批准輝瑞疫苗的緊急使用授權，未來數日將開始陸續施打，美股14日有望開高的前景下，台灣期交所內的美股三大指數期貨率先表態，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報82點、12.5點與30點。

同時間歐盟和英國決定延長最後談判期限，提高協議的可能性，激勵歐股齊步走揚，台灣期交所內的英國富時100指數期貨同步上漲7點，暫收6,548點。

台股方面，大盤14日受電子權值股持續熄火影響，終場續跌0.36％，收在14,211點，法人指出，加權指數短線呈現3日未創14,427點新高的壓縮整理型態，隨台指期將於16日結算，近期可能出現個股高低位階的轉換。台指期夜盤受現股拖累，於平盤附近持續震盪，目前暫報14,201點。

期貨淨多單方面，外資14日續賣台股37.8億元現貨，並同步減碼3,178口期貨多單，未平倉淨部位為4,622口淨空單。