中小型股獨強 台指期收黑

儘管美國食品藥物監督管理署（FDA）上周核准輝瑞疫苗的緊急使用授權，道瓊指數拉尾盤成功重返萬三關卡，但台股14日早盤表現相比其他亞股與櫃買指數卻顯得相對黯淡，目前小跌0.31％，暫報14,226點，連帶台指期同步收黑。

本周包含美國聯準會（Fed）在內，日本、英國等多家國際央行都將陸續召開12月利率決策會議，這也將是今年最後一次決策會議，在美國兩黨刺激法案還未達成共識的前提下，Fed的任何調整都會牽動當前財政刺激方案的進展，進而影響整體耶誕行情。

隨美國通過疫苗的緊急使用授權後，最快將在14日開始施打，台灣期交所內的美股三大指數14日早盤全數收紅，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報205點、15.25點及40點。反觀歐洲因疫情持續維持防疫措施，聖誕佳節恐顯冷清，連帶歐股表現疲弱，英國富時100指數期貨下跌34點，以6,559點作收。

台股方面，大盤14日在權值電子股持續熄火下，持續在平盤下方震盪，台指期目前跌點暫報18點，收在14,218點，反觀作為大盤領先指標的櫃買指數相對強勢，目前上漲0.47％，成功收復180元關鍵位置，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自走揚0.45點與20點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別下滑27點及上漲53點。