12/11原物料期貨市場掃描

周四原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求降 紐約期金走低

因美國新冠肺炎疫苗有望在近期推出，令投資人對經濟復甦態度偏向樂觀，因此削弱黃金避險需求，使期金價格走低，但因美國疲弱的就業數據限制跌幅。

分析師表示，因近期市場抱持樂觀態度，短線投資人多已獲利了結，目前的投資人更像是預期未來寬鬆貨幣政策導致美元疲弱，以及通膨率提高，進而為中長期布局。

周四(12/10)報價，2月黃金跌1.1美元，報每盎司1837.4美元，3月白銀漲0.1美元，報每盎司24.09美元，1月白金漲9.2美元，報每盎司1027.7美元，3月鈀金漲44.9美元，報每盎司2335.5美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-需求強勁 激勵LME期鎳漲逾4.3％

因中國鋼鐵企業需求強勁，以及鐵礦石期貨快速上漲，帶動期鎳大漲逾4.3%，並升至2019年10月以來高點，另外，上海期貨交易所鎳庫存降至1萬8,361噸，為逾1年低點，亦支撐鎳價走勢。

分析師表示，冠狀病毒(COVID-19)疫苗開始順利接種，市場認為對全球經濟成長和金屬需求提供助益，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，亦推升各金屬走勢。

周四(12/10)報價，期鎳上漲727美元，報每公噸17430美元；期錫上漲23美元，報每公噸19465美元；期鋅上漲11.5美元，報每公噸2867美元；期鋁上漲25美元，報每公噸2060美元；期銅上漲155美元，報每公噸7878美元；期鉛下跌20.5美元，報每公噸2088.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-疫苗利多激勵 周四歐美原油期貨反彈近3%

受英國已開始大規模接種新冠疫苗，加上美國疫苗近期將盡速通過食品及藥物管理局(FDA)核准，抵銷了市場因上周原油庫存激增所帶來的疑慮；此外，伊拉克北部一處小油田因爆炸起火，所引發的緊張情緒亦支撐油價反彈；美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲1.26美元，漲幅2.8%，報46.78美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲1.39美元，漲幅2.8%，報50.25美元/桶。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-料產量與庫存下降 拉抬紐約棉花走揚逾1％

因美國農業部下調棉花產量與庫存預估值，令投資人擔心供不應求，加上近日市場因疫苗消息，態度趨於樂觀，因此拉抬紐約棉花價格走揚，為連續2日上漲。

周四(10日)美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨上漲1.66%，收盤每磅74.26美分；而5月棉花期貨上漲1.56%，報每磅75.04美分。

12月10日中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸14470元人民幣，較前一日上漲35元人民幣；庫存方面，截至12月9日，ICE登記庫存86544包，與前一日減少2357包。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-需求升溫 BDI指數上漲3.5％

受中國對煉鋼原料的強勁需求帶動，海岬型船運價增加逾650美元；加上儘管中澳關係緊張，但中國與澳大利亞分別尋求到不同進出口的替代源，亦舒緩原先持續抵制所帶來的影響。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲39點，收1161點，漲幅3.5%；海岬型運費指數(BCI)上漲79點，收1320點，漲幅6.4%；其平均日租金為每艘10951美元，增加656美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲39點，收作1427點，漲幅2.8%，其平均日租金為每艘12847美元，增加353美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲6點，收作1023點，漲幅0.6%。

（商品行情網 王聖為 ）