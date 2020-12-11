營收利多盡 台股期現貨翻黑

上市櫃11月營收全數公布完畢，單月合併營收創下歷史新高的3.55兆元，年增10.92％，激勵台股期現貨早盤無畏美股四大指數10日漲跌互見，道瓊指數跌破3萬大關支撐的利空，期現貨11日同步開高，但受獲利調節賣壓影響，目前已率先回測平盤下方。

美國勞工部10日公布上周初請失業金人數意外回升至85.3萬人，衝擊美股四大指數，所幸美國財政部長梅努欽釋出兩黨紓困協商有所進展的消息，帶動那斯達克指數向上拉升，成功由黑翻紅。台灣期交所內的美股三大指數期貨11日延續整體態勢，道瓊指數期貨及標普500指數期貨分別下跌42點與3.75點，那斯達克100指數期貨則暫報12,375點，漲點為50點。

至於英國無協議脫歐的機率大增，英國指數卻意外轉升，法人認為除脫歐議題延燒過久外，英國央行也放鬆對銀行派息實施的實質上的禁令。台灣期交所內的英國富時100指數期貨11日也持續走揚42點，暫收6,602點。

台股方面，大盤11日續由非電權值股作為撐盤要角，漲多電子股持續修正，連帶加權指數在開高後一路震盪走低，現貨暫跌0.44％外，台指期跌點目前也暫報40點，收在14,197點。

作為大盤領先指標的櫃買指數11日同步跌破180元關鍵位置，目前下跌1.07％，暫以178.56點作收，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自走跌0.65點與93點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別下滑15點及走揚31點。