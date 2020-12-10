美就業面臨考驗 台指期轉弱

美股頭頂烏雲，因各州祭出更為嚴謹的防疫措施後，連帶影響就業市場，美國勞工部10日公布上周初請失業金人數不減反升，達85.3萬人，遜於原先預期，加上美紓困案與英脫歐貿易談判均陷入僵局，台指期夜盤向下跳水，回測萬四大關。

儘管美國疫苗預計在12月中旬開始施打，但美國9日因新冠肺炎死亡人數單日突破3千人大關，超越911恐怖攻擊事件死亡人數，空前的擴散速度也為疫苗的進展給予更大壓力，加上就業市場的惡化與刺激法案卡關的壓力，台灣期交所內的美股三大指數期貨10日在現股開盤前夕全數收黑，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報143點、22.5點與74點；英國富時100指數期貨也下跌4點，暫收6,556點。

台股方面，漲多電子股10日受到獲利賣壓調節，大盤趁勢進行高檔修正，所幸在鋼鐵、金融等低基期非電族群支撐下，跌幅終場收斂至0.98％，以14,249點作收，然台指期夜盤在反映國際利空下，跌幅進一步擴大，目前跌點達86點，暫報14,151點。

期貨淨多單方面，外資10日續賣台股143.43億元現貨，並反手加碼502口期貨多單，未平倉淨部位為992口淨空單。