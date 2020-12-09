12/9原物料期貨市場掃描

周二原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-公債殖利率下降 拉抬紐約期金走揚

因美國公債殖利率下降，加上新一輪新冠疫情紓困案有明顯進展，且美元持續疲軟，因此提高黃金避險需求，進而拉抬期金價格走揚，為連續2日上漲，並觸及近3周高點。

分析師表示，公債殖利率下降，沖淡市場對新冠疫苗問世的樂觀情緒，令金價找到新的支撐點，未來真正推行紓困法案，促使通膨率上升，黃金與白銀價格將可能繼續走高。

周二(12/8)報價，2月黃金漲8.9美元，報每盎司1874.9美元，3月白銀跌0.05美元，報每盎司24.74美元，1月白金跌12.4美元，報每盎司1037美元，3月鈀金跌23.4美元，報每盎司2327.9美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-預料需求增加 激勵LME基本金屬期貨普漲

因美國總統當選人拜登表示，將在基礎設施上增加支出，使市場預期金屬需求可望增加，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，進而激勵基本金屬期貨普漲。

此外，根據歐盟統計機構表示，德國12月投資者信心較預期上升，且歐元區經濟在第三季創有史以來最強季度成長，皆顯示出可望帶動金屬需求增加，料各基本金屬走勢可能獲得支撐。

周二(12/8)報價，期錫上漲55美元，報每公噸19175美元；期鎳上漲25美元，報每公噸16398美元；期鋅上漲13美元，報每公噸2799.5美元；期鋁下跌27美元，報每公噸1990美元；期銅下跌11美元，報每公噸7699美元；期鉛上漲23.5美元，報每公噸2099.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-好壞消息參半 原油期貨漲跌互見

據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至12月4日當周，美國原油庫存意外增加114萬桶，與分析師原先預期的減少142萬桶有所差距；此外，石油輸出國組織(OPEC)，受成員國利比亞的影響，11月石油產量已連續5個月上升，令其它試圖管理供應的產油國感到棘手。

然而受疫苗利多消息的樂觀情緒提振，使得歐美原油期貨終場呈漲跌互見的態勢。由美國製藥廠輝瑞(PFE-US)及德國BioNTech(BNTX-US)，共同研發的新冠肺炎疫苗，已於英國率先為一名90歲女士進行施打，全球也將密切關注英國後續的成效。其中美國原油跌幅0.4%，倫敦原油漲幅0.1%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨下跌0.16美元，報每桶45.60美元；1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.41美元；1月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.05美元，報每桶48.84美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-獲利了結 打壓紐約棉花走低

因受到疫情影響，棉花整體需求仍疲弱，加上前兩個交易日棉花期貨大幅上漲，引發投資人獲利了結和長期清算，進而打壓棉花價格走跌。

周二(8日)美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨下跌0.55%，收盤每磅71.98美分；而5月棉花期貨下跌0.56%，報每磅72.85美分。

12月8日中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸14540元人民幣，較前一日上漲70元人民幣；庫存方面，截至12月7日，ICE登記庫存100390包，與前一日減少257包。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-中澳關係緊張 BDI指數續跌3.5％

受到中澳關係緊張的影響，投資人對兩者間的煤炭貿易深感憂慮，使得海岬型船運價大減超過1100美元。加上主要鐵礦石供應商巴西淡水河谷(Vale SA)，降低了今年生產目標，皆為乾散貨運輸業者帶來不少壓力。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌41點，收1121點，跌幅3.5%；海岬型運費指數(BCI)下跌140點，收1279點，跌幅10%；其平均日租金為每艘10607美元，減少1159美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲19點，收作1344點，漲幅1.4%，其平均日租金為每艘12095美元，增加171美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲1點，收作1012點，漲幅0.1%。

（商品行情網 王聖為 ）