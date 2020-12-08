炒黃金、石油不夠看 美國擬炒「它」了

「水」是人類的生活必需品，但是缺水是21世紀最大的挑戰之一，甚至成了需要避險的產物。芝加哥商品交易所（CME）在本周一（8日）便正式推出首檔「水期貨」，代表現在「水」除了像石油一樣，可以透過期貨避險之外，也成為市場可以炒作的標的。

根據《CNN》報導，「水」在歷史上從來都是以現貨交易，這也代表如果遇到乾旱時，農民等需用水者就需要承受較高的價格，而芝商所推出的水期貨，將與那斯達克維爾加州水指數（Nasdaq Veles California Water Index）結合，有助市場透明化，並可以為那些需要在乾旱時期用水的民眾，提供了避險的機會。

加州的水市場規模是其他任何州的4倍，例如加州在2012年至2019年間，交易額為26億美元，又以農業用水為主，而加州卻也是個容易發生乾旱的地方，因此藉由期貨市場，農民可以了解過去乾旱時的現貨水價，提前買入水期貨合約，以避免在現貨水價過高的時候，必須以更多的成本在現貨市場買水。

芝商所股票產品和另類投資全球負責人蒂姆·麥考特說，缺水是21世紀最大的挑戰之一，到2025年，全球三分之二的人口將面臨缺水問題。新的期貨也許不能解決水資源短缺的問題，但至少在加利福尼亞州，它們可能有助於使水價更加透明。

文章來源：CNN

（中時新聞網 葉明芳）