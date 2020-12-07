台灣生技期貨 中性偏空

新冠肺炎（COVID-19）大流行至今已將近一年的時間，累計確診病例日前已突破6,500萬例，其中，美國已有1,400萬多人染疫，占全球總數的五分之一。不過近期許多疫苗傳出好消息，各國也紛紛開始準備接種計畫，英國政府率先批准美國輝瑞藥廠、德國BioNTech生技研發的新冠疫苗緊急使用，並宣布自周二（8日）起施打。

目前全球三大進度最快的疫苗包括輝瑞、莫德納、阿斯利康等，在11月接連傳出捷報，三者的有效性皆超過9成，利多消息激勵市場情緒樂觀，資金湧入股市、原物料等風險性資產。

台灣期貨交易所於今年6月8日上市「台灣生技期貨」及「台灣永續期貨」，其中，台灣生技期貨成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現。台灣生技期貨契規模約22萬，保證金為新台幣15,000元，槓桿約為14.5倍，最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，台灣生技期貨波段反彈到季線遭到壓回，7日跳空開低已日K連6黑，且位於所有均線之下，上檔壓力依舊沉重，短線可能進一步回測前波低點，投資人可以中性偏空看待台灣生技期貨。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此，均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供，方歆婷整理）