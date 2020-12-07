外資歇息 多單低於6千口

台股7日強勁氣勢延續，再度大漲124點，收在14,256點，台指期則上漲87點、至14,220點，惟外資對現期貨卻同步站在賣方，對現貨賣超66.8億元，對期貨淨多單則大舉減碼3,807口，致淨未平倉降至5,955口，不過，專家表示，主要因聖誕假期將屆、新加坡富台期及投信反向ETF降低等因素，導致結構性調整，外資尚無看空之虞。

籌碼面上，三大法人7日賣超84.46億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,336口、至4,199口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少3,807口、至5,955口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,773口至11,420口。在價差方面，台指期轉為逆價差36.6點，電子期逆價差擴至2.53點，金融期逆價差縮至3.19點。

永豐期貨副總廖祿民指出，以往對於外資淨多單的多空分水嶺，多設在4萬口，若在4萬口以下則以偏空看待解讀，不過，現階段淨多單除了因年底聖誕節假期將屆的季節性變化，造成外資操作邏輯上也明顯出現短線心態外，新加坡的富台期也是影響因子之一。

特別是對於被動式基金來說，有單一個股權重上限，新加坡富台期為外資帶來另一選項，也逐漸被買單，因而瓜分市場分額，因此，目前即使淨多單口數降至6,000口不到，也非全然看空，而是結構性的調整。

群益期貨分析師林致彬也認為毋須過度擔憂，主要隨投信反向ETF下降，外資避險水位也隨之降低，加上步入年底假期，外資為保有現金彈性而進行減碼、或轉保守以對，但大盤並未出現轉弱跡象；搭配加權指數來看，可以11月30日的放量低點13,722點為觀察點，只要未跌破，都可偏多來看。