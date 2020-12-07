台積走高締新猷 台指期開高走低

台股7日早盤延續多頭格局，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）分別寫下515元歷史新高及51.6元波段高點，加上華邦電（2344）等部分景氣循環股加持，大盤期現貨雙雙衝高，卻因漲多賣壓出籠震盪壓回，台指期更率先跌破平盤。

美國食品藥物管理局（FDA）10日將決議輝瑞與BNT共同開發的疫苗緊急使用授權，此前美國總統川普將在白宮舉行疫苗峰會，與會者包含多家億苗公司與政府領導人，激勵台灣期交所內的美股三大指數期貨7日全數收紅，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報122點、21點及7點，順利延續上周美股創高走勢。

同時間歐洲央行（ECB）也將在10日召開12月利率會議，台灣期交所內的英國富時100指數期貨上漲20點，暫報6,530點。

台股方面，大盤7日僅剩部分權值電子與景氣循環股延續漲勢，早盤開高創下14,306點歷史新高後一路震盪走低，目前暫收14,169點，漲幅0.26％，台指期更是率先跌破平盤，暫報14,119點，下跌14點。

作為大盤領先指標的櫃買指數7日也由紅翻黑，目前下跌0.98％，暫以178.55點作收，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自走跌1.55點與81點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別走揚14點及下滑46點。