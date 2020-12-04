12/4原物料期貨市場掃描

周四原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元疲軟 激勵紐約期金收在近2周高點

因美國總統當選人拜登表示，他支持兩黨提出規模9千多億美元的紓困計畫，因此令美元持續走疲，加上美國疫情持續延燒，削弱疫苗樂觀消息，提高黃金避險需求，進而激勵期金價格收高，並觸及近2周高點，為連續3日上漲。

分析師表示，如果新一輪紓困計畫通過，就可能刺激通膨，令貨幣貶值，對黃金而言屬於利多，不過投資人對年底前完成紓困方案仍抱持懷疑。

周四(12/3)報價，2月黃金漲10.9美元，報每盎司1814.1美元，3月白銀漲0.06美元，報每盎司24.14美元，1月白金漲26.5美元，報每盎司1038.6美元，3月鈀金跌90.3美元，報每盎司2317.9美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-預料需求增加 激勵LME期銅反彈

因最大金屬消費國中國經濟數據樂觀，提振市場預期金屬需求增加的預期，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，進而推升期銅反彈。

分析師表示，英國批准了輝瑞的新冠疫苗，另外美國衛生官員宣布，計劃最早於12月中開始為美國人接種新冠疫苗，使整個工業金屬產業，近幾周因圍繞疫苗的樂觀情緒而上漲，短期內各金屬價格可望獲得支撐。

周四(12/3)報價，期銅上漲1.5美元，報每公噸7674.5美元；期錫上漲105美元，報每公噸18895美元；期鎳下跌46美元，報每公噸15954美元；期鋅上漲8.5美元，報每公噸2756美元；期鋁下跌27美元，報每公噸2028美元；期鉛下跌25.5美元，報每公噸2032.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-放寬減產 原油期貨漲近1％

儘管石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)，同意自明年1月起開始微幅增產50萬桶/日，與市場原先預期會延長當前的減產協議有所差距；但分析師認為，談判會議的過程，阿拉伯聯合大公國和哈薩克始終與OPEC+產生分歧，因此微幅增產的決定，將有助於維持OPEC+的團結局面。

加上美國總統當選人拜登(Joe Biden)，表示支持參議院兩黨議員所提議的一項規模9080億美元的經濟刺激方案，亦激勵投資人樂觀情緒，以致油價得到了支撐；其中美國原油漲幅0.8%，倫敦原油漲幅1%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.36美元，報每桶45.64美元；1月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.39美元；1月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.46美元，報每桶48.71美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-憂疫情影響需求 拖累紐約棉花走跌

儘管美元持續疲弱，不過因美國及歐洲新冠病毒(COVID-19)病例持續飆升，投資人憂心疫情第二波爆發會抑制棉花需求，因此讓下游廠商持保守態度，削弱市場買氣，拖累紐約棉花連續2日走跌。

周四(3日)美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨下跌0.81%，收盤每磅69.42美分；而3月棉花期貨下跌0.68%，報每磅71.11美分。

12月3日中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸14360元人民幣，較前一日下跌100元人民幣；庫存方面，截至12月2日，ICE登記庫存113325包，與前一日增加597包。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-供應疲軟 BDI指數續跌1％

由於巴西鐵礦石受季節性因素干擾而導致出口量減少，加上全球最大的鐵礦石供應商巴西淡水河谷(Vale SA)下修產出預測，使得投資人對海運供應疲軟產生疑慮，同時讓海岬型船運價構成壓力。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌12點，收1189點，跌幅1%；海岬型運費指數(BCI)下跌6點，收1480點，跌幅0.4%；其平均日租金為每艘12274美元，減少48美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌34點，收作1345點，跌幅2.5%，其平均日租金為每艘12104美元，減少303美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌4點，收作1015點，跌幅0.4%。

（商品行情網 王聖為 ）