張雍川：思潮改變 永續躍居顯學

國泰投信總經理張雍川指出，全球ESG趨勢加速，ESG基金流入在2020年持續提升，有89％的歐洲養老金，投資時會先評估ESG風險，目前約有443檔ESG或ESG相關的ETF，總資產約1.29兆美元。

他指出，全球投資思潮正在改變，過去僅重視股東權益，現在更重視與公司長期生存能力攸關的利益相關者。

張雍川3日以「擁抱綠天鵝，ESG永續多元新商機」為題，說明ESG新趨勢。

張雍川指出，永續投資趨勢加速成長，根據PRI（聯合國責任投資原則組織）統計，至2020年上半年全球納入ESG因子的機構，旗下所管理的資產規模成長至103.4兆美元，簽署責任投資原則的機構數亦增加至3,108家。

在台灣同樣掀起ESG熱潮，依規定，台灣上市櫃公司資本額超過50億元的企業，須編製企業永續報告書，揭露企業於經濟、環境、社會各層面的策略、作為，而到2023年時，門檻將再提高，20億元資本額的企業，也要揭露相關資訊。

國際指數公司投入編製台灣相關ESG永續指數，例如今年MSCI指數公司，即編製了「MSCI臺灣ESG永續高股息30指數」MSCI為國際ESG評比權威，目前全球前10大ESG主題ETF，皆追蹤MSCI指數。

張雍川表示，國泰永續高股息（00878）ETF，即追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息30指數」該檔ETF於2020年7月20日上市，上市後廣獲關注，創下多項台股ETF史上第一，IPO募集金額達68億元，直到國泰台灣5G+ETF IPO募集金額達80億元，才打破此一紀錄。

國泰永續高股息至9月底，受益人數已近17萬人，台灣優質的ESG永續企業，未來將成為外資優先投資對象。

張雍川指出，氣候變遷也是另一投資趨勢，天氣期貨就是為了提供經營成果或利益和天氣有密切關係者避險的管道而推出的產品。舉例來說，對於冷氣機製造商與冰品工廠而言，夏季溫度的高低，對於其銷售成績具有相當大的影響力。