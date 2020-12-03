黃炳鈞：規畫小型契約 滿足市場

期交所總經理黃炳鈞指出，台灣期現貨市場強強滾，集中市場3日一度站上萬四關卡，刷新歷史新高紀錄，期貨交易量也於11月27日突破歷史紀錄3.08億口，以今年以來日均量140萬口估計，今年交易量3.3億口可期。

他指出，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，台指在3月有1,500點的跌幅，4月及11月則有千點以上的漲幅，在指數波動甚大之下，法人及一般交易人以期貨作避險工具，3月當月曾創下210萬口的日成交量，在台股攻堅萬四關卡之際，今年交易量全年目標預估達3.2億口，3.3億口交易量亦可期。

依Euromoney Tradedata、FIA統計2020年1～9月全球交易所中，臺灣期貨交易所排名第18名，全亞洲區第九名。

2020年1～9月臺灣期貨交易所指數選擇權商品交易量全球排名第五名，超越香港交易所（HKEx）、日本交易所（JPX） 及新加坡交易所（SGX）。黃炳鈞表示，目前台灣期貨市場以大小台以及選擇權交易為主，但個股期貨將加速發展，目前占比7％。

黃炳鈞指出，期交所明年規畫推出台指小型化契約，包括電子、金融、非金電及半導體指數小型化契約，並增加股票期貨檔數，股票期貨也規畫降低門檻，推出由股價500元下降至300元以下的小型化契約。

他表示，股票期貨門檻一旦下降，現股跟同樣標的股票期貨間套利機會增多，例如，台積電跟台積電期貨，投資人可以擁有更多的交易策略，相關推動的新方案仍待主管機關核可。

除此之外，明年新計畫尚包括配合現貨市場永續商品發展，推動相關期貨衍生性商品，增加期貨市場適用動態價格穩定措施商品，預計在明年6月底，推出股票期貨動態退單。

展望未來，將陸續新增期貨市場夜盤交易商品，推動建置我國店頭衍生性商品集中結算機制，持續提升資訊安全，強化網際網路服務安全與營運不中斷，運用數位金融科技，依據對象別及參採高齡社會發展趨勢，強化投資人保護與教育宣導等措施，將在明年起持續進行。