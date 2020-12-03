張傳章：ESG、氣候變遷 後疫之星

中華經濟研究院院長張傳章指出，2020年上半年全球市場因疫情波動加劇，衍生性商品交易量及未平倉量續創歷史新高，其中，亞洲地區交易量達87.9億口，年增30.1％，成長表現奪冠。他看好在後疫時代中，亞洲衍生性金融商品市場仍是最閃亮星，為因應ESG投資及氣候變遷，相關衍生性金融商品將極具發展潛力。

針對氣候變遷衍生性金融商品，如碳權、HDD／CDD期貨暨選擇權契約等，張傳章說明，2019年全球因氣候因素所造成的損失高達1,038億美元，亞洲就佔了65％，特別是今年雨量少，農產品不得不休耕，衝擊實體經濟表現，關於這類氣候風險管理將成趨勢，國內也可就這點進行超前部署。

國內期貨市場累積交易量日前正式以3.08億口締造歷史新猷，主要在疫情下國際金融市場波動大，夜盤交易及避險需求大幅增加，帶動交易量創新高。而擴大以亞洲來看，就2019年及2020年上半年交易量，在全球前12大交易所中，亞洲就占了六名，包括印度國家證券交易所、印度B3交易所、韓國交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、鄭州商品交易所等，足見亞洲市場發展潛力。

張傳章表示，國際期貨商品有小型化的趨勢，以因應法人機構參與比重趨於飽和，陸續設計合約規模較小及保證金需求較低之期貨契約，以開發新客戶及吸引自然人參與，調整市場參與結構，如芝加哥商業交易所集團的S&P 500股價指數原型、小型及微型期貨等，台灣期貨交易所也推出包括富櫃200期貨、高價位股票期貨加掛小型契約等。

針對衍生性商品市場，張傳章指出，其實在2019年就出現強勁成長力道，全球總交易量近344.8億口，年增13.7％，未平倉量年增8.7％、達9億口。而到了2020年上半年，因疫情造成全球市場大幅波動，成長幅度更進一步擴大，交易量年增加32.1％、達165.5億口，未平倉量則較年增3.4％、至9億口，顯示在環境不確定性下，衍生性金融商品市場充分發揮價格發現，以及風險管理的重要功能。