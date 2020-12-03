期交所學用並進 締造新天量

工商時報,
工商時報與臺灣期貨交易所3日共同舉辦期貨學術與實務交流研討會，中華經濟研究院院長張傳章（左起）、工商時報社長陳國瑋、國泰投信總經理張雍川、臺灣期貨交易所總經理黃炳鈞及政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華出席。圖／顏謙隆
工商時報與臺灣期貨交易所3日共同舉辦期貨學術與實務交流研討會，中華經濟研究院院長張傳章（左起）、工商時報社長陳國瑋、國泰投信總經理張雍川、臺灣期貨交易所總經理黃炳鈞及政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華出席。圖／顏謙隆

台灣期貨交易所與工商時報合辦「New Futures」期貨學術與實務交流研討會，產官學各界齊聚。金融監督管理委員會副主委許永欽指出，期交所商品推陳出新，並建構良好交易環境，滿足市場需求，更難能可貴的是，出版期刊使國內期貨市場實務與學術兼備，在交易量續破新高之際，有助投資人掌握新知識與趨勢。

期交所今年度推出生技期貨、永續期貨，以及11月23日上市的英國富時100指數期貨等新商品，隨國內期貨市場地域投資多元，期交所透過如動態價格穩定機制等，完備交易平台。

台灣期貨交易所董事長吳自心表示，11月27日台灣期貨交易量已正式突破民國107年的3.08億口的歷史天量，預估至今年底累積成交量將達3.3億口，惟這項紀錄將成新天險，值此之際，特別需要學術資源提供養分，在交易量提高的同時，更精進交易平台；期交所發行的期刊獲科技部肯定，在社會科學領域上表現突出，期交所未來將持續提供足夠資源，為國內期貨市場建構良好平台。

期交所為因應交易人需求，明年將陸續規畫申請發行電子、金融、非金電及半導體指數小型化契約，可望降低投資門檻，並將增加股票期貨檔數，本土化及國際化雙箭頭齊頭並行，有望帶動台灣期貨市場再創新紀元。

許永欽強調，期交所是證券F4（證交所、櫃買中心、期交所、集保公司）中唯一出版期刊的單位。在國內經營期刊不易，惟在台灣與全球行情波動連動性加深之際，藉由期刊兼備實務與學術的精進，有助投資人掌握新知識、新趨勢。　

台灣期貨交易所總經理黃炳鈞指出，在台灣期貨交易結構上，以股價指數類商品為大宗，占每日交易量約九成，股票期貨大約7％、目前約211檔。台灣期交所期貨全球排名第18名，不過，在指數選擇權商品的世界排名上則擠進前五大。觀察該排行榜之首的印度，成交量大主要因小型契約，這也是台灣期交所目前發展的方向。

研討會論壇由中華經濟研究院院長張傳章進行趨勢報告，解析後疫時代的亞洲投資展望與衍生性商品發展；國泰投信總經理張雍川接棒，以「擁抱綠天鵝，ESG永續多元新商機」為題進行專題演講。主題座談則就「合作與競爭：打造台灣期貨市場國際關鍵競爭力」進行交流，政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華也加入與談。

工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組