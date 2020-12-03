期交所學用並進 締造新天量

台灣期貨交易所與工商時報合辦「New Futures」期貨學術與實務交流研討會，產官學各界齊聚。金融監督管理委員會副主委許永欽指出，期交所商品推陳出新，並建構良好交易環境，滿足市場需求，更難能可貴的是，出版期刊使國內期貨市場實務與學術兼備，在交易量續破新高之際，有助投資人掌握新知識與趨勢。

期交所今年度推出生技期貨、永續期貨，以及11月23日上市的英國富時100指數期貨等新商品，隨國內期貨市場地域投資多元，期交所透過如動態價格穩定機制等，完備交易平台。

台灣期貨交易所董事長吳自心表示，11月27日台灣期貨交易量已正式突破民國107年的3.08億口的歷史天量，預估至今年底累積成交量將達3.3億口，惟這項紀錄將成新天險，值此之際，特別需要學術資源提供養分，在交易量提高的同時，更精進交易平台；期交所發行的期刊獲科技部肯定，在社會科學領域上表現突出，期交所未來將持續提供足夠資源，為國內期貨市場建構良好平台。

期交所為因應交易人需求，明年將陸續規畫申請發行電子、金融、非金電及半導體指數小型化契約，可望降低投資門檻，並將增加股票期貨檔數，本土化及國際化雙箭頭齊頭並行，有望帶動台灣期貨市場再創新紀元。

許永欽強調，期交所是證券F4（證交所、櫃買中心、期交所、集保公司）中唯一出版期刊的單位。在國內經營期刊不易，惟在台灣與全球行情波動連動性加深之際，藉由期刊兼備實務與學術的精進，有助投資人掌握新知識、新趨勢。

台灣期貨交易所總經理黃炳鈞指出，在台灣期貨交易結構上，以股價指數類商品為大宗，占每日交易量約九成，股票期貨大約7％、目前約211檔。台灣期交所期貨全球排名第18名，不過，在指數選擇權商品的世界排名上則擠進前五大。觀察該排行榜之首的印度，成交量大主要因小型契約，這也是台灣期交所目前發展的方向。

研討會論壇由中華經濟研究院院長張傳章進行趨勢報告，解析後疫時代的亞洲投資展望與衍生性商品發展；國泰投信總經理張雍川接棒，以「擁抱綠天鵝，ESG永續多元新商機」為題進行專題演講。主題座談則就「合作與競爭：打造台灣期貨市場國際關鍵競爭力」進行交流，政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華也加入與談。