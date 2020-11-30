台股甩尾傷 台指期率先反彈

台股30日受MSCI半年度權重調整影響，尾盤爆大量向下急殺，終場下跌1.04％，收在13,722點，然法人指出，根據過往經驗，MSCI調整影響僅是當日或前後兩日。台指期夜盤率先反彈43點，暫以13,762點作收。

儘管美股30日還未開盤，但市場皆樂觀預期道瓊指數有望創下歷年來最佳的11月表現。部分法人擔憂這對聖誕節行情來說並非好事，因臨近三萬大關的道瓊指數後續就算維持多頭格局，上漲空間也相對有限，很難再度複製11月的大好行情，甚至在12月部分漲多股恐陸續拉回作整理。

台灣期交所內的美股三大指數期貨30日在美股開盤前夕全面收紅，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報92點、12.5點及52點。另外歐洲央行（ECB）主席拉加德30日表示，利率將在未來很長一段時間內保持低水平，且貨幣政策不能像財政措施那樣具有針對性，此番言論並未對歐股造成任何影響，歐股開盤後漲跌互見，台灣期交所內的英國富時100指數期貨也小漲15點，收在6,340點。

期貨淨多單方面，外資30日轉買台股332.83億元現貨，並同步減碼3,940口期貨多單，未平倉淨部位約1.16萬口多單，顯見外資對於12月台指期動作呈現偏空的態勢。