台灣期貨交易量 創新高

台灣期貨市場累積交易量締新猷，27日以3億818萬9,523口，刷新107年所創交易量高點紀錄、3億808萬3,576口。期交所表示，主因新冠肺炎疫情、國際金融市場波動趨大，夜盤交易及避險需求大幅增加所推升，夜盤占日盤同商品交易比重大幅成長、達38.3％，功不可沒。

期交所統計，109年迄11月27日下午1時45分止，台灣期貨市場累計交易量已達3億818萬9,523口，正式創歷史新高，主要因夜盤交易及避險需求大增；109年來夜盤占日盤同商品交易比重相較108年的29.8％，成長逾8個百分點。

美國總統大選之後，市場不確定性因素消除，台股期現貨市場交投熱絡。期交所分析，今年台股表現相對全球股市強勁，期貨市場交易熱絡，快速的拉升成交量，近期交易日均量均在100萬口上下，一如預期，就在11月底刷新成交量紀錄。

回顧台灣期貨交易歷史，期交所於民國87年7月21日上市第一項期貨商品－「臺股期貨」，開啟國內期貨市場交易元年。民國87年總交易量為27餘萬口，隨多項期貨及選擇權商品陸續推出，交易量逐步上升，於民國95年總交易量成長至1億1,460餘萬口，突破第1個1億口大關。

再歷經8年，年度交易量於民國103年叩2億口大關，而自103年至106年，連4年交易量均維持在2億口以上，接著於107年衝破3億口大關。

目前期交所以指數期貨及相關選擇權為大宗，成交占比約九成，而個股期貨、商品期貨與匯率期貨等三大產品，以及相關選擇權熱度也持續加溫。其中，道瓊、NASDAQ及標普500三大期貨，買氣隨美股熱潮暴增。此外，日前上市的台灣期貨交易所英國富時100期貨，是另一接軌國際股市的新商品，增加台灣期貨交易的多元性。