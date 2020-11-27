台股漲勢暫歇 台指期率先回跌

美股26日因感恩節休市一日，大盤27日早盤維持橫盤區間整理，盤面上先前領漲的半導體族群進入休息外，傳產股整體表現也相對黯淡，僅部分銅板股各自表現，台指期更率先跌破13,800點支撐，目前暫收13,784點。

隨道瓊指數24日首度站上3萬點大關後，市場態度轉趨保守，除感恩節後的疫情擴散狀況或將左右27日晚間美股開盤的走勢外，美股也將恪守提前3小時收盤的慣例，在黑色星期五的購物旺季正式起跑後，法人預期整體量能將呈現縮減，以判讀疫情對美國最重要消費旺季及零售業的影響。

台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報164點、13.5點及47點；英指26日則受財政部長桑納克看淡經濟表現拖累，終場下跌0.44％，以6,362點作收，英國富時100指數期貨27日早盤延續跌勢，暫收6,326點。

台股方面，大盤27日缺乏主流族群領頭，維持在5日均線上下震盪，台指期也向下走弱；反觀櫃買指數27日表現相對強勢，由高價股與補漲股挺身而出，上漲0.11％，暫以174點作收，續朝前高邁進，櫃買指數期貨同步上漲0.2點，富櫃200指數期貨則下跌12點。

另外台灣永續期貨及台灣生技期貨目前也各自有31點跌點與28點的漲點。