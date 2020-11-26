疫情有慮 非美貨幣降溫

歐洲歷經一個月的封城時間，歐洲各國的確診人數也慢慢地趨緩下來，但是英法德等國家擬放寬聖誕節防疫的封鎖，允許最多三個家庭形成「聖誕防疫泡泡」，人數不限制，但每一個家庭只能參加一個防疫泡泡，而歐洲近期也開始規劃分階段解封的計畫，有專家警告，這不但會成為防疫破口，也有可能釀成第三波的疫情，更不用說沒有做到完全封城的美國，疫情可能還會有另一波高峰。

歐洲央行行長拉加德也警告，歐盟的救助計畫必須持續進行，並承諾12月將推出強而有力的貨幣政策，但不得不提，在今年史無前例的財政及貨幣刺激的情況下，加上各國第二波疫情或第三波疫情的避險需求，對於傳統金融體系就不信任的比特幣來說，有機構認為其能夠對抗通膨，因此，今年來價格翻了三倍之多，也成了避險新寵兒。

整體而言，近期的歐元、英鎊等非美貨幣普遍因為疫苗利多而出現大幅衝高、來到9月初的前高水位，然而，在疫苗尚未正式量產，加上感恩節、聖誕節又有新一波疫情疑慮，近期若沒有再更進一步的利多消息，在12月10日ECB的利率決策會議前，資金繼續促使非美貨幣繼續向上的意願恐略有降低。

在技術面上，近期歐元的均線突破了糾結呈多頭排列，有望站穩箱型區間，挑戰9月初的高點，但後續必須留意ECB的決策會議是否有意持續寬鬆，以及疫苗量產前的疫苗研發進度。