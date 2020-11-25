11/25原物料期貨市場掃描

周二原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美股大漲 打壓紐約期金跌至近4個月低點

因新冠病毒疫苗進展優於市場預期，提振市場對全球經濟復甦的樂觀態度，促使美國道瓊指數突破3000點，降低黃金避險需求，打壓期金走跌逾1.8%，並至近4個月低點，但仍守住1800美元大關。

分析師表示，因新冠病毒疫苗展現出良好前景，加上美國總統川普表態願意啟動交接程序，減輕市場對政權動盪的不安，因此金價要重回高點可能還需要經過一段時間。

周二(11/24)報價，12月黃金跌33.2美元，報每盎司1804.6美元，12月白銀跌0.33美元，報每盎司23.3美元，1月白金漲26.6美元，報每盎司958.3美元，12月鈀金跌1.6美元，報每盎司2352.2美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-買盤進場 激勵LME基本金屬期貨全漲

因最大金屬消費國中國需求持續強勁，且冠狀病毒(COVID-19)疫苗研發順利，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，進而激勵基本金屬期貨全漲，其中期鎳漲近2%，為表現最佳之金屬。

分析師表示，因美元兌一籃子貨幣走軟，提振市場對美元計價之金屬投資意願，亦進一步支撐各金屬走勢；此外，根據LME銅庫存顯示，銅庫存降至15萬4825噸，累計近一個月下降15%，令投資人擔憂供給不足，進而激勵期銅觸及30個月高點。

周二(11/24)報價，期銅上漲115.5美元，報每公噸7293美元；期錫上漲53美元，報每公噸18693美元；期鎳上漲307美元，報每公噸16242美元；期鋅上漲27.5美元，報每公噸2757美元；期鋁上漲13美元，報每公噸1986.5美元；期鉛上漲12美元，報每公噸2022.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-美政權底定 美油期貨續漲4.3％

美國總務署(GSA)於周一(23日)致函拜登(Joe Biden)，表示可以正式開始進入交接程序。儘管現任美國總統川普(Donald Trump)誓言繼續對抗選舉結果，然而翻盤一再受挫，亦緩解了總統大選後的不確定性。

此外，延續英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)與牛津大學共同研發之新冠疫苗樂觀情緒，加上美國製藥公司莫德納(Moderna)之新冠疫苗，將與歐盟簽署預訂合約，預計將供應多達1.6億劑疫苗，支撐油價續漲；其中美國原油漲幅4.3%，倫敦原油漲幅3.9%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲1.85美元，報每桶44.91美元；12月熱燃油漲0.05美元，報每加侖1.36美元；12月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲1.80美元，報每桶47.86美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-獲利了結 紐約棉花期貨收跌

日前因疫苗正面消息，提振市場樂觀情緒，帶動棉花價格觸及近1年高點，因此投資人趕在感恩節前夕獲利了結，加上美國農業部(USDA)公布最新數據，顯示棉花收成轉好，促使其價格下跌。

終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨跌0.86%，收盤每磅71.53美分；而3月棉花期貨跌1.11%，報每磅72.98美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14890元人民幣，較前一日上漲215元人民幣；庫存方面，截至11月23日，ICE登記庫存119220包，與前一日減少286包。

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-運價支撐 BDI指數微漲

受中國當局釋放一定量的進口煤額度，加上北太平洋糧食貨盤增加，促使巴拿馬型船運價增加逾120美元，同時也抵銷了海岬型船運價減少所帶來的損失。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲9點，收1178點，漲幅0.8%；海岬型運費指數(BCI)下跌3點，收1447點，跌幅0.2%；其平均日租金為每艘11996美元，減少25美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲14點，收作1398點，漲幅1%，其平均日租金為每艘12583美元，增加127美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲21點，收作973點，漲幅2.2%。

（商品行情網 王聖為 ）