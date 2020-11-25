美總統啟動交接 台指期早盤走高

由於美國總務署宣布啟動政府交接，不確定性降低，激勵美股走揚，四大指數全數上漲，台指期25日早盤一度叩關13,900點整

數關卡，惟漲多買盤觀望，指數小幅拉回修正，暫報13,854點，上漲55點。

美國總務署(GSA)署長 Emily Murphy已致函拜登團隊，川普政府已經準備好政權交接流程且可正式開始，包含各相關機構的資料獲管道暢通、990 萬美元的聯邦資金放行等，政府交接可望順利完成，帶動美股四大指數同步上漲。

道瓊工業指數大漲1.54％，收在 30,046點，站回3萬點整數關卡，S&P500指數收在3,635點，漲幅1.62％；NASDAQ指數上漲1.31％，收在12,036點；費城半導體指數收在2,609點，漲幅0.53％。

法人表示，台股搶攻萬四關卡，盤勢出現漲多拉回，操作不宜過度追高，不過，只要多頭架構未被破壞，仍可趁盤中震盪之際，選擇強勢股逢低承接偏多價差操 作，盤面電子與非電子族群尚能維持健康輪動，關注營運展望樂觀且股價續創波 段新高或突破中長期均線壓力的個股。

其他期貨商品部分，富櫃200期貨25日盤中上漲68點，暫報7,415點；臺灣永續期貨上漲17點，指數來到7,029點；台灣生技期貨上漲85點，成交價4,450點，同步呈現上漲格局。