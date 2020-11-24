美啟動政權交接 布蘭特油價升抵3月以來高點

受到第三款疫苗即將問世以及美總統當選人拜登展開交接程序的激勵，帶動周二布蘭特原油價格升抵3月以來的8個月高點。

布蘭特原油期價勁揚0.34美元或0.7％，報每桶46.4美元，美國西德州中級原油上漲0.38美元或0.9％，報每桶43.43美元。

布蘭特原油盤中一度升抵46.56美元，寫下3月初以來新高，當時沙烏地阿拉伯向俄羅斯發動價格戰導致油價崩跌。

金融服務公司Axi全球市場首席策略師Stephen Innes表示，疫苗的進展帶動外界對油市重返常軌的期待。

兩項原油指標周一皆揚升2％作收，上周周線收漲約5％。

（工商時報 陳怡均）

疫苖捷報＋美啟動政權交接 布蘭特期油創3月來新高

第三個新冠肺炎候選疫苖的好消息，觸發原油需求迅速復甦的憧憬，以及美國總統當選人拜登收到可以展開政權移交工作的通知，受此激勵，周二亞洲時段，布蘭特期油價格觸及3月以來新高。

布蘭特期油上漲34美分或0.7%，報每桶46.40美元。稍早前，該期油最高升至每桶46.56美元，創下3月初尚未爆發沙烏地阿拉伯與俄羅斯價格戰以來的最高價。之後受新冠肺炎疫情衝擊，以及沙國與俄國發動價格戰，使原油價格崩跌。

目前，美國期油漲38美分或0.9%，報每桶43.43美元。

繼上周收漲約5%後，紐約期油與布蘭特期油周一均上漲約2%。

英國藥廠阿斯利康周一宣布，與牛津大學共同研發的新冠疫苗，其後期臨床試驗結果顯示平均有效率為70%，而最高防護力達到90%，這個繼輝瑞與莫德納之後，第三個宣布成功的新冠疫苖不僅製造成本更低，且更容易配送，可能較競爭對手更快擴大接種規模。

金融服務公司Axi首席全球市場策略師Stephen Innes表示：「開發與配發疫苗的進展，降低了油市重返正常的風險，如果移動數據是衡量油價信心的指標，在不久的將來，新冠疫苗將讓人們重返飛機和遊輪。」

周一美國總統川普同意啟動拜登明年就職前的交接工作，使拜登得以獲得簡報與資金，亦緩解了市場的不確定性。

（時報資訊 柯婉琇 ）