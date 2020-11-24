11/24原物料期貨市場掃描

周一原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求降低 拖累紐約期金重挫逾1.8％

因新冠病毒疫苗再傳正面消息，加上美國11月份企業活動數據，以近5年多來最快速度成長，提振市場對全球經濟復甦的期望，降低黃金避險需求，拖累期金價格重挫逾1.8%，創下近2周最大單日跌幅，並觸及近4個月低點，另外白銀則跌3%，白金跌2.7%。

周一(11/23)報價，12月黃金跌34.6美元，報每盎司1837.8美元，12月白銀跌0.73美元，報每盎司23.63美元，1月白金跌25.5美元，報每盎司931.7美元，12月鈀金漲30.5美元，報每盎司2353.8美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-美元走強 打壓LME基本金屬期貨全挫

因美元指數走強，導致美元計價之金屬更加昂貴，令市場買氣疲軟，進一步拖累基本金屬期貨全挫，其中期鋅挫近2.3%，為跌幅最重之金屬。

分析師表示，美國製藥公司所研發的冠狀病毒(COVID-19)疫苗初步試驗結果，有效性達到近95%，以及美國製造業數據強勁，皆可望提振市場消費信心，預料短期內各金屬走勢可能獲得支撐。

周一(11/23)報價，期鋅下跌64美元，報每公噸2729.5美元；期錫下跌155美元，報每公噸18640美元；期鎳下跌216美元，報每公噸15935美元；期鋁下跌19.5美元，報每公噸1973.5美元；期銅下跌100美元，報每公噸7177.5美元；期鉛下跌4美元，報每公噸2010.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-樂觀情緒增 美油期貨上漲1.5％

英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)宣布，與牛津大學所共同研發之新冠疫苗整體有效性達到70%，這也是繼莫德納(Moderna)、輝瑞(PFE-US)後，另一研發出新冠疫苗的藥廠。

此外，產油國聯盟(OPEC+) 預計在11月30日至12月1日召開會議討論原油產量事宜。OPEC+認為，即便疫苗消息對原油市場帶來正面影響，但新冠疫情所造成的供需問題，所有成員國都需要保持警惕；其中美國原油漲幅1.5%，倫敦原油漲幅2.5%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.64美元，報每桶43.06美元；12月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.31美元；12月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲1.10美元，報每桶46.06美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-市場樂觀情緒 帶動紐約棉花期貨漲逾1％

因新冠病毒疫苗再傳新進展，加上數據顯示，11月份美國商業活動以5年多來最快的速度成長，因此提振市場樂觀情緒，帶動棉花價格漲逾1%，觸及近1年多高點。

終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨漲1.79%，收盤每磅72.15美分；而3月棉花期貨漲1.15%，報每磅73.8美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14675元人民幣，較前一日上漲125元人民幣；庫存方面，截至11月20日，ICE登記庫存121046包，與前一日增加2652包。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-需求增加 BDI指數漲近2％

受中國焦煤進口緊縮加劇了供應擔憂，促使海岬型船運價增加逾120美元；同時波羅的海乾散貨BDI指數亦漲近2%，為截至今年11月11日以來最高水平。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲21點，收1169點，漲幅1.8%；海岬型運費指數(BCI)上漲15點，收1450點，漲幅1%；其平均日租金為每艘12021美元，增加124美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲31點，收作1384點，漲幅2.3%，其平均日租金為每艘12456美元，增加280美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲22點，收作952點，漲幅2.4%。

（商品行情網 王聖為 ）