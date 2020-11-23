多空交雜 美股區間震盪

近期影響美股盤勢因素，包括疫苗與疫情的最新進展、經濟數據以及財政部要求聯準會返還剩餘資金等。

就疫苗進展來看，輝瑞表示其數據實驗結果，疫苗的有效性達95％，未來將向美國FDA申請緊急使用授權。但同時，全球疫情惡化，不僅德、英、日等新增確診人數增加，美國每日確診人數也創新高，市場憂心是否會有新一輪經濟封鎖計劃。

所幸經濟數據優劣參半，上周公布的新屋開工、營建許可，雙雙優於前期，以新屋開工為例，10月年化值為153萬戶，優於前期的145.9，創下自疫情風暴以來的高點。

而首次申請失業救濟金人數至11月14日為止的一周，申請人數74.2萬人高於前期，該指標一旦站穩80萬人，顯示經濟復甦較預期疲弱。

美國財政部要求聯準會幾項緊急貸款計劃暫停，且歸還之前CARES法案撥款的剩餘資金，主要是兩黨對於新一輪激勵方案仍呈僵局，財政部與參議院希望透過「剩餘資金」用於新的刺激計劃，資金約0.5兆美元。

就技術面來看，美股三大指數期貨進入高檔震盪，拉回至10日均線附近整理，但仍維持月線之上。因此，可多加利用期交所推出的「美國道瓊期貨」、「美國標普500期貨」與「美國那斯達克100期貨」三項商品進行交易參與行情，拉回可逢低承接，但須嚴格執行停損。