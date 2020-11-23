聯電飆漲停 台指期續邁萬四

儘管疫情問題還未得到解決，美國聯準會（Fed）與財政部間對緊急借貸計畫意見分歧，導致美股四大指數20日盡數拉回，但台股23日開盤由聯電領軍，半導體族群聲勢旺，台股早盤持續邁向萬四大關，台指期同步走高。

本周即將即將迎來美國感恩節，受先前陣亡將士紀念日和勞動節假期後，疫情加速傳播，美國疾病控制及預防中心持續呼籲民眾在感恩節期間待在家中，法人擔憂或對部分產業帶來影響，尤其多項經濟數據即將公布，牽動台美股市的敏感神經。

美股四大指數20日全面收黑後，台灣期交所內的美股三大指數期貨23日走勢分歧，美股道瓊指數期貨小漲26點外，標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報1.75點與41點。

台股方面，聯電受惠8吋晶圓的供不應求，率先調漲價格，激勵股價23日亮燈漲停，創下近18年新高，帶動整體半導體族群漲勢強勁，推升大盤23日一度站上13,921點，距離萬四門檻近在咫尺，台指期同步攻高，目前漲點暫報108點，收在13,841點。

大盤領先指標的櫃買指數23日早盤也由半導體族群作為領頭羊，上漲0.79％，暫報172點，櫃買指數期貨與富櫃200指數期貨分別上漲0.55點與62點外，台灣生技期貨及台灣永續期貨也各自有6點、60點的漲點。