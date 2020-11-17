11/17原物料期貨市場掃描

周一原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-新冠肺炎確診數高 支撐紐約期金收高

新冠肺炎疫情似乎未出現緩和趨勢，令市場擔憂經濟復甦之路受阻，提高黃金避險需求，而支撐期金價格收高，為連續3日上漲，但因美國製藥公司Moderna公布疫苗最新數據顯示，有效率高達95%，限制金價漲幅。

分析師表示，目前投資人將焦點放在新冠肺炎疫情上，而疫苗出現新的進展確實能提振市場，不過即便是發達的國家，也需要再經過一段時間才能開始接種，因此仍不能完全消彌確診人數攀升的憂慮。

周一(11/16)報價，12月黃金漲1.6美元，報每盎司1887.8美元，12月白銀漲0.02美元，報每盎司24.8美元，1月白金漲31.5美元，報每盎司927.5美元，12月鈀金漲15.4美元，報每盎司2345.1美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵LME期銅觸及2年5個月高點

因最大金屬消費國中國工廠產出數據優於預期，強化市場消費信心，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬期貨全漲，其中期銅漲1.8%，盤中觸及2年5個月高點。

分析師表示，美國製藥公司莫德納(Moderna)宣布，所研發的冠狀病毒(COVID-19)疫苗於初步試驗結果，有效性達到近95%，亦提振市場消費意願，進一步支撐各基本金屬走勢。

周一(11/16)報價，期銅上漲125.5美元，報每公噸7108美元；期錫上漲355美元，報每公噸18755美元；期鎳上漲2美元，報每公噸15894美元；期鋅上漲50.5美元，報每公噸2679.5美元；期鋁上漲19美元，報每公噸1951美元；期鉛上漲18.5美元，報每公噸1911.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-疫苗利多激勵 美油期貨反彈3％

美國製藥公司莫德納(Moderna)宣布，所研發的新冠疫苗於初步試驗結果顯示，有效性可達到近95%，並計畫在未來幾周內，向美國食品藥物管理局(FDA)申請批准該疫苗用於緊急用途。

此外，數據顯示中國10月份平均煉油加工量，年增6.9%創下歷史新高；加上產油國聯盟(OPEC+)於10月份減產協議執行率為96%，規模約770萬桶/日，並針對原訂於明年1月實施的原油增產計畫，預計先暫緩至少三個月，藉此因應新冠疫情所帶來的衝擊，激勵投資人信心；其中美國原油漲幅3%，倫敦原油漲幅2.4%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲1.21美元，報每桶41.34美元；12月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.23美元；12月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.15美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲1.04美元，報每桶43.82美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-疫苗利好提振 紐約棉花反彈收高

市場再傳第二家COVID-19疫苗陽性數據的製藥商，疫苗樂觀情緒提升，激勵投資人對天然纖維需求強勁反彈的預期，棉價應聲反彈上漲；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨漲1.6%，收盤每磅69.57美分；而3月棉花期貨漲1.7%，報每磅71.58美分。

據了解，後期試驗的初步資料，實驗性新冠疫苗在預防新冠病毒方面的有效性達到94.5%，且成為第二家報告結果，優於預期的美國製藥商，而市場對疫苗的樂觀情緒不斷上升，全球股指創下新高，美元指數下跌，亦推升商品市場上漲。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14190元人民幣，較前一日增加60元人民幣；庫存方面，截至11月13日，ICE登記庫存100182包，與前一日增加6551包。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-需求趨緩 BDI指數微跌

市場再傳第二家COVID-19疫苗陽性數據的製藥商，疫苗樂觀情緒提升，激勵投資人對天然纖維需求強勁反彈的預期，棉價應聲反彈上漲；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨漲1.6%，收盤每磅69.57美分；而3月棉花期貨漲1.7%，報每磅71.58美分。

據了解，後期試驗的初步資料，實驗性新冠疫苗在預防新冠病毒方面的有效性達到94.5%，且成為第二家報告結果，優於預期的美國製藥商，而市場對疫苗的樂觀情緒不斷上升，全球股指創下新高，美元指數下跌，亦推升商品市場上漲。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14190元人民幣，較前一日增加60元人民幣；庫存方面，截至11月13日，ICE登記庫存100182包，與前一日增加6551包。

（商品行情網 王聖為 ）