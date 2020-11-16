疫苗再傳捷報 台指期挑戰13,600點

繼輝瑞與BNT共同研發的新冠疫苗後，Moderna於16日宣稱旗下新冠疫苗同樣在第三期臨床上取得正面進展，且該疫苗的保存期限更長，相比輝瑞的兩周時間能夠拉長至30日左右，美股期貨聞訊後率先走揚，激勵台指期夜盤挑戰13,600點大關。

美國在過去7日內平均每日增加15萬名確診個案，二波疫情的影響日漸擴大，市場都在期待疫苗的研發進展，隨輝瑞與BNT、Moderna的疫苗相繼傳出好消息後，多頭信心更加鞏固，儘管這對於部分受惠防疫商機的個股而言並非好事。

台灣期交所內的三大美股指數期貨16日在美股開盤前走勢漲跌互見，美股道瓊指數期貨與標普500指數期貨漲點分別暫報167點、1點，那斯達克100指數期貨則下跌139點，暫收11,906點。

台股方面，大盤16日在台積電股價與市值同步創高的帶動下，電子族群重返多頭行列，加權指數開高走高，終場收在13,551點，漲幅2.1％，台指期夜盤獲多方助威，目前漲點達30點，暫以13,609點作收。

期貨淨多單方面，外資16日續買台股228.7億元現貨，創2015年4月底以來單日新高，並反手減碼5,244口期貨多單，未平倉淨部位約3萬口多單。