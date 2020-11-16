疫苗注股市 台指期站上13,400點

美國疫情持續惡化，連帶多項經濟數據出現放緩跡象，對於年底的消費旺季是否產生衝擊成為焦點，所幸由輝瑞與BNT共同研發的新冠疫苗，外傳本周將與美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，激勵台股期現貨16日早盤同步跳空大漲。

美股四大指數13日全面反彈逾1％，道瓊指數強彈1.37％，以29,479點作收，費半指數更再度衝上歷史高點2,508點，漲幅1.23％。台灣期交所內的美股三大指數期貨持續走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報651點、73.25點、191點。

台股方面，疫苗的利多成功抵銷歐美的二波疫情惡化，資金在落後補漲股與防疫概念股間輪動，配合10月營收與第三季財報將全數公布完畢，股價已如實反映基本面的個股紛紛進入休息，轉由低基期股接棒演出，促使大盤維持在高檔震盪外，16日早盤在熱錢助推以及費半創高的帶動下，再度形成83點的向上跳空缺口，台指期同步大漲148點，暫收13,430點。

作為大盤領先指標的櫃買指數16日早盤也上漲0.87％，暫報168點，其中半導體族群表現不俗。櫃買指數期貨與台灣生技期貨還未有成交外，富櫃200指數期貨及台灣永續期貨與則各自率先上漲71點與99點。