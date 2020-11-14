避險情緒大降！用3點決定黃金該續抱還是賣

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（簡稱BNT）於本周一宣布，雙方聯手研發的新冠肺炎疫苗，第3期臨床試驗初步結果顯示，其抵禦新冠病毒的保護力，高達9成；該消息一出，市場避險情緒瞬間降溫，當天黃金價格大跌近100美元，跌幅直逼5%，創7年來最大單日跌勢。

新冠肺炎疫苗出現新進展，激勵市場風險偏好回升，昨（11）日美股標普500指數漲至10周高點，那斯達克指數收漲逾2%；台股方面，加權指數周三大漲180點，終場收在13262.19點，創下新高（編按：12日台股早盤一度衝上13324.86點，再創新高，但終場收跌40點，至13221.78點）。

就上述情況來看，作為避險資產的黃金，似乎難有表現空間；不過，許多分析師仍對金價抱持樂觀看法，甚至預期黃金可望在2021年，攀上每盎司2100美元，而他們的推論，主要是建立在以下3項條件之上。

一、疫苗無法立刻刺激經濟復甦

北方信託（Northern Trust）首席經濟學家坦南鮑姆（Carl Tannenbaum），在接受CNBC採訪時分析，疫苗無法對美國經濟，帶來立即的激勵效果，在經濟復甦力道疲弱的情況下，美國仍需要大規模的財政刺激措施；但，由於國會仍處於分裂狀態，即使總統當選人拜登，順利於明年1月就職，也難推動新一輪紓困方案。

「如果我們只是等待疫苗來解決所有問題，那麼，復甦力道漸趨疲弱的美國經濟，恐處於風險之中」坦南鮑姆說。

MKM Partners首席市場策略師兼首席經濟學家達爾達（Michael Darda）也強調，疫苗不會在一夜之間突然出現，取得、分發的過程，都需要時間，如果人們因疫苗可望問世，就在防疫上有所鬆懈，恐使感染人數繼續暴增，導致部分地區再度封城。

在經濟、疫情風險未能排除的前提下，Gainesville Coins貴金屬專家米爾曼（Everett Millman）對CNN指出，黃金作為避險資產的交易，尚未完全消失；他預期，黃金可能會在2021年，創下每盎司2100美元左右的新高價。

二、低利環境將持續

歐洲央行（ECB）總裁拉加德日前示警，新冠肺炎疫苗「無法立刻對經濟造成影響」，在獲得廣泛免疫之前，疫情可能會反覆出現或加速擴散，相關限制措施，也將隨之趨嚴，因此，「經濟復甦不會是線性的，而是不穩定、走走停停，取決於疫苗問世的速度。」

拉加德也暗示，歐洲央行或許會進一步祭出寬鬆措施，「就現有選項來說，疫情緊急購債計畫（PEPP）和定向長期再融資操作（TLTROs），已被證明是有效的，且可隨著疫情變化調節，它們仍可能是調整貨幣政策的主要工具。」

根據CNN分析，拜登主政後，美國聯準會（Fed）還是會把利率維持在低點；世界黃金協會投資研究負責人阿蒂加斯（Juan Carlos Artigas）說，低利環境不會在短期內改變，「債券能提供的報酬非常少，且這種情形，料將持續多年…投資人期待用黃金，來取代現金和固定收益。」

三、若經濟反彈 黃金需求可望增加

CNN報導稱，假設全球經濟出現反彈，金價可望受惠，主因在於，印度、中國等新興市場消費者，對黃金的需求，將隨著經濟復甦而增加。Advisors Preferred投資組合經理人泰德（Jason Teed）強調，「黃金必須成為投資組合的一部分」。

阿蒂加斯亦稱，大約有40%的黃金需求，和珠寶銷售、工業用途有關，「隨著全球經濟復甦，消費者對黃金的需求，也會有所成長。」

（林信男）

文章來源：今周刊

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