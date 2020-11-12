央行三巨頭匯聚 台指期小幅走高

美國聯準會（Fed）主席鮑爾、歐洲央行（ECB）主席拉加德、英國央行總裁貝利等3人將共同出席12日晚間的歐洲央行論壇，法人預期3人將呼籲更為寬鬆的財政政策，台指期12日夜盤持續走揚45點，目前暫報13,271點。

此前加拉德表示，市場或對疫苗的期望過高，只要還未達成廣泛免疫前，經濟仍要面臨疫情加速擴散和限制措施日益趨緊的影響。美國11日新增確診人數再攀單日新高，過去一周每日確診病例數平均數也逾12萬例，導致紐約市再度收緊防疫管制措施。

總經方面，美國勞工部12日公布上周初請失業金人數為70.9萬人，優於市場預期與前值，創3月14日當周以來新低；續請失業金人數也落至700萬人以下，報678.6萬人。

台灣期交所內的美股三大指數期貨在美股12日開盤前漲跌互見，道瓊指數期貨下跌56點，撐在29,000點大關之上，標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨則分別上漲7.5點與65點。

台股方面，大盤12日在傳產與金融族群熄火下，早盤開高創歷史高點13,324點後一路震盪壓回，終場收在13,221點，跌幅0.3％。 期貨淨多單方面，外資12日續買台股56億元現貨，並同步加碼2,791口期貨多單，未平倉淨部位約3.75萬口多單。