調節壓力收斂 台指期重啟漲勢

美股資金輪轉態勢延續，台指期11日早盤表現相對走穩，重啟上漲氣勢，盤中指數最高來到13,148點，目前上漲60點，暫報13,131點；電子期、金融期同步走揚。

日盛投顧表示，輝瑞疫苗利多消息加速類股輪動，科技和宅經濟類股持續走弱，工業股則維持強勢，美股四大指數漲跌互見，道瓊工業指數收在29,420點， 上漲0.9％；S&P500指數收在3,545點，下跌0.14％；NASDAQ指數收在11,553 點，下跌1.37％；費城半導體指數跌勢較重，跌幅達3.01％，收在2,422點。

法人認為，新冠疫苗問世將有助全球經濟活動重啟，對先前因資產品質及降息對疲弱營運動能的金融股出現曙光，預估對海外曝險較多，以及今年增加信用成本較多的銀行信用成本將下滑。

且近期美國10年公債及30年公債已上揚至0.9%及1.7％，預估將提升壽險債券新錢收益率，金融股投資方面為銀行、壽險優於證券。

另外，疫情緩解將帶動煉油及汽車、紡織原料需求，亦看好經營美國廠區的業者將出現稼動率回升。凱基投顧認為，煉油利差展望復甦有助台塑四寶獲利及評價展望超越二線塑化業者，塑化產業獲利比重高的煉油將迎來利差復甦。

其他期貨商品部分，富櫃200期貨110盤中上漲36點，暫報7,064點；臺灣生技期貨上漲21點，成交價來到4,349點。